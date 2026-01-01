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Скоро в прокате «Очень страшное кино 6» 1
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Подборки фильмов в прокате

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня 10 фильмов
Ужасы перед сном 1 фильм
Российское кино 5 фильмов
Самые ожидаемые фильмы 24 фильма
Остросюжетное кино!
Остросюжетное кино! 8 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей 14 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
Фильмы для романтического свидания! 4 фильма
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате 13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате 7 фильмов
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях 4 фильма
Наше кино!
Наше кино! 12 фильмов
Рейтинги фильмов Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
601
Сумерки. Сага. Затмение 5 ноября 2026
313
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 10 декабря 2026
236
Очень страшное кино 6 11 июня 2026
192
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 11 февраля 2027
178
Мстители: Доктор Дум 17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Июньская полынь
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком
8.9
Котята учатся летать
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
8.8
Проект «Конец света»
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
Задержат до 10 дней: почему выплаты по больничным в июне 2026 года придут позже
На ночь заливаю в унитаз средство для мытья посуды — и всем советую: одной проблемой меньше
Почему Рошаль пьет кипяток без чая или кофе: узнал в молодости, повторяет каждое утро в свои 93 года
Этот забытый ужастик СССР начинается как деревенская страшилка, а заканчивается похлеще любой картины Кинга: сняли по книге Толстого
3 сезон «Дом дракона» показали избранным: размах и эпик уровня «Игры престолов», но есть и тревожный звоночек
Главный конкурент «Пиратов Карибского моря»: Ридли Скотт экранизирует «Остров сокровищ» — жду премьеру ради Хью Джекмана
55 000 зрителей и даже Спилберг фанатеют от этого сериала Apple TV+: «над разгадкой ломаешь голову до самого финала»
«Я буду падать, падать и падать, но когда я встану — упадут все... и пройдут этот тест»: сможете вспомнить, кто сказал эти фразы в «Великолепном веке»?
Лучшая замена «Невскому» и «Первому отделу»: в новинке НТВ опер ушел жить в лес, но его там ждут новые преступления и расследования
Пока жду «Первый отдел», посмотрела этот мини-детектив: Петербург + следователь СК = «крепкий среднячок»
Сериалы-головоломки про идеальные преступления с рейтингом не ниже 8: будете весь вечер пытаться угадать, что случилось и кто виноват 
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