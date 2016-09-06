Свет в океане
– Действие истории разворачивается на удалённом от большой суши австралийском острове после окончания Первой мировой войны. Смотритель маяка и его жена сталкиваются с моральной дилеммой, когда обнаруживают в причалившей к берегу лодке новорожденного ребенка и мёртвого мужчину. Пара решает воспитать ребенка как своего собственного, не представляя, насколько разрушительными будут последствия их выбора.
Пронзительный фильм о любви и отношениях двух людей.
И в самом деле, на этом можно вполне заканчивать впечатление от этой киноленты.
Права слова, это фильм на два ведра и блюдце слез.
Люди выходившие с показа как в один голос говорили душещипательно, трепетно, аж до слез пробрало. Так и виделись такие эпитетные короткие фразы в звездочках и ажурных окантовках, как цитаты кинокритиков на постерах разных фильмов.
И, если честно, совсем не хочется разбирать фильм по косточкам, искать там аллегории и символизм в кадрах, объектах, моментах. А безусловно они там есть, жанр обязывает. Искать какой то очень глубокий смысл, подтекст, коего (да все таки одну косточку упомянуть придётся) не так и много.
Хочется лишь уплыть в эту историю и прожить её вместе с героями, пропитаться чувствами и просто вспоминать после сеанса об этом сентиментальном, лиричном и драматическом фильме о любви, чувствах, поступках и не простых решениях.
Красивые натуральные съёмки, великолепная игра актёров, сюжет, который не оставляет равнодушным, под конец я едва не плакала. Кстати в фильме сцена, где герой Майкла Фассбендера, обнимал свою экранную жену со слезами на глазах, закрыв и открыв их, напомнила мне похожую сцену из фильма "Джейн Эйр" 2011 года, где также сыграл Фассбенде, прямо точь в точь! Любителям качественного кино однозначно рекомендую! 10 из 10!
виды красивые, декорации красивые, свитерочки у жены всякие вязанные симпатичные (непонятно правда как в такой красоте по хозяйству одна и без стиральной машины крутилась ну то ладно). вобщем 3 из 5 с натяжкой.
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