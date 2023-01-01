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Свет в океане Свет в океане
Киноафиша Фильмы Свет в океане Свет в океане, 2016: актеры и роли
The Light Between Oceans Свет в океане 2016 / США / Новая Зеландия
7.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Свет в океане, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дерек Сиенфрэнс Дерек Сиенфрэнс Derek Cianfrance
В ролях
Алисия Викандер Алисия Викандер Alicia Vikander Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Рэйчел Вайс Рэйчел Вайс Rachel Weisz Эмили Барклай Эмили Барклай Emily Barclay Карен Писториус Карен Писториус Caren Pistorius Бенедикт Харди Бенедикт Харди Benedict Hardie Элизабет Хоторн Элизабет Хоторн Elizabeth Hawthorne
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