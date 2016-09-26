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Алексей Мизгирев
Алексей Мизгирев
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Алексей Мизгирев
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Дата рождения
1 июля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Алексей Мизгирев
Режиссер. Родился 1 июля 1974 года. Мыски, СССР (Россия).
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Фильмография Алексей Мизгирев
Дуэлянт
драма
2016, Россия
7.0
Конвой
драма
2012, Россия
5.0
Бубен, барабан
драма, криминал, мелодрама
2009, Россия
7.0
Кремень
драма
2007, Россия
7.0
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26 сентября 2016 13:32
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