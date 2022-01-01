Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дуэлянт Дуэлянт
Киноафиша Фильмы Дуэлянт Дуэлянт, 2016: актеры и роли
Дуэлянт 2016 / Россия
7.4 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дуэлянт, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Мизгирев Алексей Мизгирев
В ролях
Петр Федоров Петр Федоров Владимир Машков Владимир Машков Сергей Гармаш Сергей Гармаш Юрий Колокольников Юрий Колокольников Юлия Хлынина Юлия Хлынина Павел Табаков Павел Табаков Франциска Петри Франциска Петри Franziska Petri Мартин Вуттке Мартин Вуттке Martin Wuttke
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Приложение киноафиши