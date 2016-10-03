Наша рецензия

Лет пять назад немецкий барон Старое был нищ, как портовая крыса. Сегодня, в 1860-м, барон успешен, толст и богат. Впрочем, секрет успеха он особо не афиширует – род занятий г-на Старое, мягко говоря, незаконен. Барон зарабатывает на дуэлях. Нет-нет, он никогда не лезет под пули сам – да и зачем?! Он ищет тех, кто готов стреляться за деньги, и тех, кто готов им за это платить. А платить желающих много. Ведь дуэли в Санкт-Петербурге – обычное дело. И если дворянина вызвал…