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Дуэлянт Дуэлянт
Киноафиша Фильмы Дуэлянт Отзывы о фильме «Дуэлянт»
Дуэлянт 2016 / Россия
7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Дуэлянт»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Лет пять назад немецкий барон Старое был нищ, как портовая крыса. Сегодня, в 1860-м, барон успешен, толст и богат. Впрочем, секрет успеха он особо не афиширует – род занятий г-на Старое, мягко говоря, незаконен. Барон зарабатывает на дуэлях. Нет-нет, он никогда не лезет под пули сам – да и зачем?! Он ищет тех, кто готов стреляться за деньги, и тех, кто готов им за это платить. А платить желающих много. Ведь дуэли в Санкт-Петербурге – обычное дело. И если дворянина вызвал…

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Jack Gold 3 октября 2016, 17:52
Оценка
Большей бредятины мне видеть не доводилось, и надеюсь впредь не придется. Идиотское все, начиная от сценария, игры актеров, не исключая Машкова.. Сейчас пытаюсь выделить какие то особенно дурацкие моменты и пониманию, что без содрогания не могу даже в воспоминаниях вернуться к этому фильму.
3 октября 2016, 17:52 Ответить
sintrastar 6 октября 2016, 13:01
Оценка
Хороший фильм! Необычный для российского кино. Достаточно гармоничное смешение стилей, реальности и вымысла. Красивые, яркие актеры. Нестандартный взгляд на архитектуру Санкт-Петербурга. В общем, было интересно!
6 октября 2016, 13:01 Ответить
Andrey Baranyuk 6 октября 2016, 17:02
Мрак.
Километры, перемешанные с колбасой и развесистой клюквой.
Создатели этого дремучего опуса не удосужились не то чтобы привлечь историка в качестве консультанта, но хотя мозг включить.
- молодая великосветская княгиня, потерявшая накануне единственного близкого человека, совокупляется среди белого дня в центре Петербурга в карете с безродным убийцей
- в Зимний дворец запросто заходят неизвестные типы с оружием, убивающие людей и устраивающие "дуэль" в присутствии Великой княгини под негодующие вопли последней
- гвардейские офицеры ведут себя как шпана из подворотни с соответствующим сленгом
и т.д и т.п.
Бред и тупость.
Выкинутые деньги и бездарно потраченное время.
НЕ ХОДИТЕ!
6 октября 2016, 17:02 Ответить
kosh_ka07 7 октября 2016, 23:50
Оценка
В целом фильм не плохой, можно смотреть!
Для нашего кинематографа достаточно хороший уровень, хорошие спецэффекты, интересный сюжет, смотрится легко, единственное что меня смутило это конец фильма, он все таки кажется незаконченным, чего то не хватает.
Конечно если Вы огромный почитатель истории этот фильм не для Вас!
ну а если просто хочется посмотреть приличный фильм то обязательно сходите, если отбросить все предрассудки то смотрится легко!
7 октября 2016, 23:50 Ответить
Kathy Gemini 8 октября 2016, 19:14
Ходили на новый фильм ДУЭЛЯНТ! Я расстроена. После просмотра кинокартины у меня было чувство, что на меня ушат той жидкой фильмовской псевдопетербуржской грязи вылили. Жесткий фильм, но это не самое удручающее. У меня было столько ожиданий от развития сюжетной линии, а вот не получилось НАШЕГО КИНО, да просто, качественного продукта на выходе не было! До сих пор мне кажется, что меня обманули...Обидно! Это возрождение Русского кино? Вообще-то Год КИНО в России, не в Америке, ребята! В голове постоянно держится мысль для сценаристов и продюсеров:" Не можете осилить эту тему, не беритесь !" Как мне хотелось увидеть "Русский самоцвет",а подсунули стекляшку какую-то, да еще по цене драгоценности и всем говорят, что эта безделушка стоит что-то. Хотелось увидеть героя того времени, героя 19 века, а получился антигерой нашего времени. О романтизме нечего говорить, любовная линия - не любовная, тут другое слово надо написать. Сценаристам, продюсерам, режиссеру хочется задать вопрос: "А когда вы последний раз перечитывали Пушкина, Лермонтова?". Дворянин выставлен отпетым убийцей, а дворянка - девушкой легкого поведения! Кодекс чести для чего??? Столько ляпов! Этот фильм - не "ДУЭЛЯНТ", какое то другое название нужно было бы придумать. Презрение, даже не ненависть, а презрение,вот мои чувства после просмотра фильма. Срочно захотелось перечитать классиков,просто взять в руки книгу, чтобы очиститься, в театр сходить, а не в кино. Радует одно - любимые известные актеры старшего поколения на руках вынесли картину"Дуэлянт", молодые актеры показались мне красивыми, но не убедительными. Да вообще, никакая замечательная игра актеров не может поправить ситуацию с сценарием. Так и вертятся эти слова :"ЭКШЭН", "ПИПЛ СХАВАЕТ"! Да, использованы новые технологии в производстве; свет, звук - это такие возможности, а в данном случае они не спасают. СИНТЕТИКА! Мне было так стыдно было перед мамой за фильм, да вообще за мое опрометчивое предложение сходить в кино,отмечу, что мама так давно,то есть столько лет не была в кинотеатре.
8 октября 2016, 19:14 Ответить
m.aminova 16 октября 2016, 08:41
После прочтения рецензии и отзывов какое-то время думала идти или нет... Пошла и не пожалела! Если идти на этот фильм без каких-либо ожиданий (я хотела увидеть... я надеялась... я ждала) тогда не возникает и претензий. Все что хотела донести до нас съемочная группа вполне понятно, фильм не исторический - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ! Замечательные актеры, прекрасная игра. Мне фильм понравился - к просмотру рекомендую!
16 октября 2016, 08:41 Ответить
Dax 28 октября 2016, 10:43
Долго!
Нудно!
Нелепо!
28 октября 2016, 10:43 Ответить
alex 30 октября 2016, 20:35
Оценка
фильм рекомендую к просмотру даже очень!
про историчность и правдивость не сужу.
просто ХОРОШИЙ фильм.
и Гармаш не успел ничего похабного ляпнуть окромя обращения к немцу.

вот по трейлеру судите сами, идти-не идти. реклама текстовая мне не нравилась, а вот трейлер зацепил. Фёдоров после "Ледокола" очень хорош.

Акунина же читают все про Фандорина и ценят. Так вот фильм этот лучше, чем все последние похождения фандорина.
30 октября 2016, 20:35 Ответить
Андрей 21 ноября 2017, 00:23
Оценка
в целом - не понравился!
5 баллов из 10ти!
сюжет странный и намешанный что-то с чем-то! я ожидал классики!
почему то напомнило Видок!
хорошие российские актёры задействованы, но хорошей игры по кому-то конкретно выделить не могу, а из видов Питера запомнились только лужи и грязь.
21 ноября 2017, 00:23 Ответить
Константин Поздняков 9 января 2020, 10:16
Странно, какие диаметрально противоположные отзывы могут быть об одном и том же фильме. Ну абсолютно. Неужели дело вкуса....
После "Два дня" это теперь один из наиболее любимых мной Российских фильмов. Да, есть вещи, которые не понравились. Да, попахивает импортным взглядом на наше прошлое и настоящее, но фильм классный!
9 января 2020, 10:16 Ответить
Сергей Андреев 8 декабря 2022, 23:07
Фильм о чести, колхозникам не понять... 5+
8 декабря 2022, 23:07 Ответить
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