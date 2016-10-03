Лет пять назад немецкий барон Старое был нищ, как портовая крыса. Сегодня, в 1860-м, барон успешен, толст и богат. Впрочем, секрет успеха он особо не афиширует – род занятий г-на Старое, мягко говоря, незаконен. Барон зарабатывает на дуэлях. Нет-нет, он никогда не лезет под пули сам – да и зачем?! Он ищет тех, кто готов стреляться за деньги, и тех, кто готов им за это платить. А платить желающих много. Ведь дуэли в Санкт-Петербурге – обычное дело. И если дворянина вызвал…
Километры, перемешанные с колбасой и развесистой клюквой.
Создатели этого дремучего опуса не удосужились не то чтобы привлечь историка в качестве консультанта, но хотя мозг включить.
- молодая великосветская княгиня, потерявшая накануне единственного близкого человека, совокупляется среди белого дня в центре Петербурга в карете с безродным убийцей
- в Зимний дворец запросто заходят неизвестные типы с оружием, убивающие людей и устраивающие "дуэль" в присутствии Великой княгини под негодующие вопли последней
- гвардейские офицеры ведут себя как шпана из подворотни с соответствующим сленгом
и т.д и т.п.
Бред и тупость.
Выкинутые деньги и бездарно потраченное время.
НЕ ХОДИТЕ!
Для нашего кинематографа достаточно хороший уровень, хорошие спецэффекты, интересный сюжет, смотрится легко, единственное что меня смутило это конец фильма, он все таки кажется незаконченным, чего то не хватает.
Конечно если Вы огромный почитатель истории этот фильм не для Вас!
ну а если просто хочется посмотреть приличный фильм то обязательно сходите, если отбросить все предрассудки то смотрится легко!
Нудно!
Нелепо!
про историчность и правдивость не сужу.
просто ХОРОШИЙ фильм.
и Гармаш не успел ничего похабного ляпнуть окромя обращения к немцу.
вот по трейлеру судите сами, идти-не идти. реклама текстовая мне не нравилась, а вот трейлер зацепил. Фёдоров после "Ледокола" очень хорош.
Акунина же читают все про Фандорина и ценят. Так вот фильм этот лучше, чем все последние похождения фандорина.
5 баллов из 10ти!
сюжет странный и намешанный что-то с чем-то! я ожидал классики!
почему то напомнило Видок!
хорошие российские актёры задействованы, но хорошей игры по кому-то конкретно выделить не могу, а из видов Питера запомнились только лужи и грязь.
После "Два дня" это теперь один из наиболее любимых мной Российских фильмов. Да, есть вещи, которые не понравились. Да, попахивает импортным взглядом на наше прошлое и настоящее, но фильм классный!
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