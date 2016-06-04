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Киноафиша Рецензии «Большой всплеск»: Рецензия Киноафиши

«Большой всплеск»: Рецензия Киноафиши

4 июня 2016 00:00
«Большой всплеск»: Рецензия Киноафиши

Четыре оттенка страсти

До российских экранов добрался фильм «Большой всплеск» итальянца Луки Гуаданьино, который был показан в 2015 году на Венецианском фестивале. Он является своеобразным ремейком любимой критиками и зрителями картины «Бассейн» с участием Алена Делона и Роми Шнайдер. Однако версия Гуаданьино оказалась слишком самовольной, что касается, в первую очередь, персонажей, и в целом настроения ленты. Оба творения примечательны по-своему, но и связь имеют неслабую.

Кадр из фильма «Большой всплеск»
Кадр из фильма «Большой всплеск»

Эта история случилась в живописной Италии, куда приехала отдыхать потерявшая голос рок-дива Марианна Лэйн (Тильда Суинтон) вместе со своим любовником Полом (Маттиас Шонартс). Неожиданно их покой прерывается визитом Гарри (Рэйф Файнс), бывшего бойфренда Марианны, который захватил с собой недавно обнаруженную дочь Пенелопу (Дакота Джонсон). Оказавшись вчетвером в одном доме, герои под воздействием палящего солнца поддаются своим эмоциям, нарушают запреты и купаются в брызгах страсти, что в итоге приводит к ужасающим последствиям. А сам фильм резко меняет ориентиры и становится настоящим триллером.

Кадр из фильма «Большой всплеск»
Кадр из фильма «Большой всплеск»

Тяжело не сравнивать «Большой всплеск» с «Бассейном», но даже сами персонажи своей новой сущностью будто призывают не делать этого. Во-первых, у Марианны в исполнении Тильды Суинтон отняли не только голос и профессию актрисы, но ещё и очевидную любовь к Гарри. Да и сама актриса, как никогда похожая на Дэвида Боуи, куда менее женственная, чем Роми Шнайдер. Во-вторых, Пол по сравнению со своим предшественником более слабохарактерный, а его облик вызывает жалость, а не скрывает тайные желания. В-третьих, Дакота Джонсон в образе Пенелопы вовсю пользуется активными и дерзкими методами соблазнения в отличие от той пассивной и обиженной девочки, которая была в «Бассейне». В-четвёртых, Гарри, он же Рэйф Файнс, вместо простого безрассудства приобретает карикатурную инфантильность и энергичность, которых не было у его версии 1969 года.

Кадр из фильма «Большой всплеск»
Кадр из фильма «Большой всплеск»

И так как персонажи радикально отличаются от оригинальных, то вместе с ними меняется и сюжет. Он более динамичный, насыщенный и отвязный. В отличие от «Бассейна», с его молчанием, крупными планами и недосказанностью, этот фильм не скупится на яркие и громкие сцены. В основном все они с участием Файнса, который выложился, как и всегда, по полной. Да и Тильдой Суинтон никакую картину не испортишь, даже если её героиня почти не разговаривает. Здесь Марианну наградили молчанием не только ради контраста с неумолкающим Гарри, но и ради того единственного, пронзительного крика. Персонаж Файнса играет роль не только бывшего любовника, а, скорее, ностальгии, бесцеремонно ворвавшейся в старение героини Суинтон. Причём, сильную химию ей удалось создать сразу с двумя мужчинами, но только Гарри сразу затмевает собой Пола. Дакота Джонсон тоже отлично справилась с образом пышущей молодостью соблазнительницы, и фильм удался именно актёрскими усилиями.

Кадр из фильма «Большой всплеск»
Кадр из фильма «Большой всплеск»

Что касается атмосферы, то первые полтора часа сюжет не предвещает никакой беды. Герои отдыхают, веселятся, Рэйф Файнс исполняет танец велоцераптора и поёт в караоке. Пожалуй, о грядущей трагедии сигнализирует только нарастающий ветер, который сменяет безупречную погоду, а вместе с тем отношения между героями из приветливых перерастают в напряжённые. Повествование фильма подогревается постепенно и к моменту кульминации накаляется добела. Зато конец тут менее серьёзен, чем всё в том же «Бассейне», засчёт не только самого характера картины, но и героя детектива, для которого автограф звезды важнее расследования. Да и сама лента является упрощённой и динамичной версией своего вдохновителя. Всё то что там читается во взглядах и томных монологах, тут превращается в экспансивные диалоги или умещается в короткие флэшбеки.

Кадр из фильма «Большой всплеск»
Кадр из фильма «Большой всплеск»

Поначалу не совсем ясно, для чего в сюжет введены беженцы, но ближе к финалу их роль проясняется. Они являются символом внешней угрозы, в то время как оказывается, что иногда удар может быть нанесён изнутри. В фильме также присутствует излишняя нагота (вы увидите то, чего Файнс ещё не показывал). Но хорошо, что и у него, и у Тильды с этим всё, даже в таком возрасте, в порядке. Возможно, фильм лишён философии, но, несмотря на это, он пробуждает сильные эмоции и захватывает своим настроением и итальянскими пейзажами, столь великолепно запечатлёнными оператором Йориком Ле Со, который не раз снимал Тильду Суинтон и тот самый «Бассейн».

Кадр из фильма «Большой всплеск»
Кадр из фильма «Большой всплеск»

В российском прокате с 9 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Большой всплеск»

Трошина Олеся

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