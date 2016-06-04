«Большой всплеск»: Рецензия Киноафиши

Четыре оттенка страсти

До российских экранов добрался фильм «Большой всплеск» итальянца Луки Гуаданьино, который был показан в 2015 году на Венецианском фестивале. Он является своеобразным ремейком любимой критиками и зрителями картины «Бассейн» с участием Алена Делона и Роми Шнайдер. Однако версия Гуаданьино оказалась слишком самовольной, что касается, в первую очередь, персонажей, и в целом настроения ленты. Оба творения примечательны по-своему, но и связь имеют неслабую.

Кадр из фильма «Большой всплеск»

Эта история случилась в живописной Италии, куда приехала отдыхать потерявшая голос рок-дива Марианна Лэйн (Тильда Суинтон) вместе со своим любовником Полом (Маттиас Шонартс). Неожиданно их покой прерывается визитом Гарри (Рэйф Файнс), бывшего бойфренда Марианны, который захватил с собой недавно обнаруженную дочь Пенелопу (Дакота Джонсон). Оказавшись вчетвером в одном доме, герои под воздействием палящего солнца поддаются своим эмоциям, нарушают запреты и купаются в брызгах страсти, что в итоге приводит к ужасающим последствиям. А сам фильм резко меняет ориентиры и становится настоящим триллером.

Кадр из фильма «Большой всплеск»

Тяжело не сравнивать «Большой всплеск» с «Бассейном», но даже сами персонажи своей новой сущностью будто призывают не делать этого. Во-первых, у Марианны в исполнении Тильды Суинтон отняли не только голос и профессию актрисы, но ещё и очевидную любовь к Гарри. Да и сама актриса, как никогда похожая на Дэвида Боуи, куда менее женственная, чем Роми Шнайдер. Во-вторых, Пол по сравнению со своим предшественником более слабохарактерный, а его облик вызывает жалость, а не скрывает тайные желания. В-третьих, Дакота Джонсон в образе Пенелопы вовсю пользуется активными и дерзкими методами соблазнения в отличие от той пассивной и обиженной девочки, которая была в «Бассейне». В-четвёртых, Гарри, он же Рэйф Файнс, вместо простого безрассудства приобретает карикатурную инфантильность и энергичность, которых не было у его версии 1969 года.

Кадр из фильма «Большой всплеск»

И так как персонажи радикально отличаются от оригинальных, то вместе с ними меняется и сюжет. Он более динамичный, насыщенный и отвязный. В отличие от «Бассейна», с его молчанием, крупными планами и недосказанностью, этот фильм не скупится на яркие и громкие сцены. В основном все они с участием Файнса, который выложился, как и всегда, по полной. Да и Тильдой Суинтон никакую картину не испортишь, даже если её героиня почти не разговаривает. Здесь Марианну наградили молчанием не только ради контраста с неумолкающим Гарри, но и ради того единственного, пронзительного крика. Персонаж Файнса играет роль не только бывшего любовника, а, скорее, ностальгии, бесцеремонно ворвавшейся в старение героини Суинтон. Причём, сильную химию ей удалось создать сразу с двумя мужчинами, но только Гарри сразу затмевает собой Пола. Дакота Джонсон тоже отлично справилась с образом пышущей молодостью соблазнительницы, и фильм удался именно актёрскими усилиями.

Кадр из фильма «Большой всплеск»

Что касается атмосферы, то первые полтора часа сюжет не предвещает никакой беды. Герои отдыхают, веселятся, Рэйф Файнс исполняет танец велоцераптора и поёт в караоке. Пожалуй, о грядущей трагедии сигнализирует только нарастающий ветер, который сменяет безупречную погоду, а вместе с тем отношения между героями из приветливых перерастают в напряжённые. Повествование фильма подогревается постепенно и к моменту кульминации накаляется добела. Зато конец тут менее серьёзен, чем всё в том же «Бассейне», засчёт не только самого характера картины, но и героя детектива, для которого автограф звезды важнее расследования. Да и сама лента является упрощённой и динамичной версией своего вдохновителя. Всё то что там читается во взглядах и томных монологах, тут превращается в экспансивные диалоги или умещается в короткие флэшбеки.

Кадр из фильма «Большой всплеск»

Поначалу не совсем ясно, для чего в сюжет введены беженцы, но ближе к финалу их роль проясняется. Они являются символом внешней угрозы, в то время как оказывается, что иногда удар может быть нанесён изнутри. В фильме также присутствует излишняя нагота (вы увидите то, чего Файнс ещё не показывал). Но хорошо, что и у него, и у Тильды с этим всё, даже в таком возрасте, в порядке. Возможно, фильм лишён философии, но, несмотря на это, он пробуждает сильные эмоции и захватывает своим настроением и итальянскими пейзажами, столь великолепно запечатлёнными оператором Йориком Ле Со, который не раз снимал Тильду Суинтон и тот самый «Бассейн».

Кадр из фильма «Большой всплеск»

В российском прокате с 9 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Большой всплеск»

Трошина Олеся