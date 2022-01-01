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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Большой всплеск
Большой всплеск, 2015: актеры и роли
A Bigger Splash
Большой всплеск
2015 / Италия / Франция
Трейлер
6.3
Оцените
14
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Большой всплеск, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лука Гуаданьино
Luca Guadagnino
В ролях
Дакота Джонсон
Dakota Johnson
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
Рэйф Файнс
Ralph Fiennes
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