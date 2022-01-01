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Киноафиша Фильмы Большой всплеск Большой всплеск, 2015: актеры и роли
A Bigger Splash Большой всплеск 2015 / Италия / Франция
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Большой всплеск, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лука Гуаданьино Лука Гуаданьино Luca Guadagnino
В ролях
Дакота Джонсон Дакота Джонсон Dakota Johnson Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Маттиас Шонартс Маттиас Шонартс Matthias Schoenaerts Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes
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