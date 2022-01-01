Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Белль и Себастьян: Новое поколение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вурдалаки Вурдалаки
Киноафиша Фильмы Вурдалаки Вурдалаки, 2016: актеры и роли
Вурдалаки 2016 / Россия
5.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Вурдалаки, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Гинзбург Сергей Гинзбург
В ролях
Михаил Пореченков Михаил Пореченков Константин Крюков Константин Крюков Аглая Шиловская Аглая Шиловская Роман Мадянов Роман Мадянов Андрей Руденский Андрей Руденский Andrey Rudenskiy Михаил Жигалов Михаил Жигалов Игорь Хрипунов Игорь Хрипунов Igor Khripunov Анатолий Гущин Анатолий Гущин Константин Милованов Константин Милованов Konstantin Milovanov Анна Арланова Анна Арланова Юлия Ауг Юлия Ауг Екатерина Стулова Екатерина Стулова Лера Арефьева Лера Арефьева Иван Шмаков Иван Шмаков
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
2022, Россия, комедия, семейный
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши