«Вурдалаки»: Рецензия Киноафиши
Историческая тема для Российского кино, как правило, ограничивалась по временной шкале вехой не дальше Великой отечественной войны. Изредка творцы от мира кино шли на осознанный риск и пробовали свои силы на царских временах и династии Романовых. Однако лишь в последние несколько лет российская киноиндустрия начала свой крестовый поход. Как итог, тут и «Викинг» подоспел и ещё не вышедшая, но уже многострадальная «Матильда». Коммерческий успех всех этих картин неоспорим: тяга к корням довлеет. А тех, кого от учебников истории воротило ещё со школьной скамьи, можно заманить и противоречивым религиозным аспектом, который не оставит равнодушным никого — уж поспорить на животрепещущие темы мы любим, хлебом не корми.
А если соединить исторический и литературный источник, в котором будет и любовь, и вера, и безверие, и борьба добра со злом, то наверняка должна получиться бомба массового поражения. Так на свет появляется фильм «Вурдалаки» Сергея Гинзбурга — мистический триллер с драматичным уклоном от человека, снимающего до этого телесериалы и поп-культурное оружие «Любовь-морковь – 3». Как известно, в основу сюжета легла повесть самого Алексея Толстого под названием «Семья Вурдалака». Действие вампирского эпоса разворачивается в Карпатских горах, — месте неспокойном, о котором ходят множество недобрых слухов о нечисти, обитающей здесь ещё со времён турецких набегов, — в Спасском монастыре. Именно туда, то ли по воле злого рока, то ли по божьему умыслу оказывается сосланным Лавр (Михаил Пореченков) — духовник императрицы Елизаветы. Какие тайны с собой унёс монах из Петербурга неизвестно, но судя по мудрому, преисполненному смирения взгляду, веселее жизнь от знаний этих не становится.
Так, спустя годы вслед за Лавром приезжает 18-летний юноша Андрей (Константин Крюков), крестник самой Елизаветы. И здесь, в этих горах, где меж камней затаился страх, молодой человек сталкивается с рядом необъяснимых событий, пронизывающих животным ужасом. Но Андрей и не думает о побеге, потому что среди этого кошмара живёт очаровательная красавица Милена (Аглая Шиловская), которая буквально с первого взгляда пленит горячее сердце имераторских кровей. И теперь Андрей считает делом всей своей жизни вступить в схватку с самим Злом, чтобы спасти Милену от смертельной опасности, даже если ради этого придётся пролить свою кровь.
По праву, сюжет произведения впечатляет. Но, увы, не экранизации, а оригинальной истории. Перевод повести с книжного языка на экранный явно пошел во вред что «Вурдалакам», что зрителям. Как ни печально, еще хорошо отделались, что в гробу перевернулись и встали только литературные герои. Возможно, виной тому специфика жанра или представление о персонажах, но ни один персонаж не запоминается после просмотра. Всё очень пресно и прямолинейно: с чего фильм начинался, на том и кончился, за исключением множества немотивированных смертей и обретении совместного счастья. Даже тут сомнительного, между прочим.
Хотелось бы сопереживать влюблённым и с соучастием относиться к их беспроигрышной истории любви. Хотелось бы и бояться того самого Зла в виде вампиров, которые хотят стать Дневными, что в данном контексте стоит рассматривать как бессмертными. Хотелось бы задуматься о боге, который помогает людям пережить любое несчастье, о семье, о ценностях, но ничего не получается ощутить, кроме кривой усмешки и горькой слезы от увиденного.
Не важно, как вы относитесь к преувеличениям, потому что в данном контексте можно говорить буквально: от местной операторской работы и ненормированного монтажа начинает болеть голова, а визуальные эффекты режут глаз. И если ещё до премьеры о фильме говорили, что он должен стать русским «Ван Хельсингом», то теперь истребитель вампиров нужен для самого фильма. Евгений Антипин
В российском прокате с 22 февраля 2017 года
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