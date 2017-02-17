«Вурдалаки»: Рецензия Киноафиши

Сериальная полукровка

Историческая тема для Российского кино, как правило, ограничивалась по временной шкале вехой не дальше Великой отечественной войны. Изредка творцы от мира кино шли на осознанный риск и пробовали свои силы на царских временах и династии Романовых. Однако лишь в последние несколько лет российская киноиндустрия начала свой крестовый поход. Как итог, тут и «Викинг» подоспел и ещё не вышедшая, но уже многострадальная «Матильда». Коммерческий успех всех этих картин неоспорим: тяга к корням довлеет. А тех, кого от учебников истории воротило ещё со школьной скамьи, можно заманить и противоречивым религиозным аспектом, который не оставит равнодушным никого — уж поспорить на животрепещущие темы мы любим, хлебом не корми.

Кадр из фильма «Вурдалаки»

А если соединить исторический и литературный источник, в котором будет и любовь, и вера, и безверие, и борьба добра со злом, то наверняка должна получиться бомба массового поражения. Так на свет появляется фильм «Вурдалаки» Сергея Гинзбурга — мистический триллер с драматичным уклоном от человека, снимающего до этого телесериалы и поп-культурное оружие «Любовь-морковь – 3». Как известно, в основу сюжета легла повесть самого Алексея Толстого под названием «Семья Вурдалака». Действие вампирского эпоса разворачивается в Карпатских горах, — месте неспокойном, о котором ходят множество недобрых слухов о нечисти, обитающей здесь ещё со времён турецких набегов, — в Спасском монастыре. Именно туда, то ли по воле злого рока, то ли по божьему умыслу оказывается сосланным Лавр (Михаил Пореченков) — духовник императрицы Елизаветы. Какие тайны с собой унёс монах из Петербурга неизвестно, но судя по мудрому, преисполненному смирения взгляду, веселее жизнь от знаний этих не становится.

Кадр из фильма «Вурдалаки»

Так, спустя годы вслед за Лавром приезжает 18-летний юноша Андрей (Константин Крюков), крестник самой Елизаветы. И здесь, в этих горах, где меж камней затаился страх, молодой человек сталкивается с рядом необъяснимых событий, пронизывающих животным ужасом. Но Андрей и не думает о побеге, потому что среди этого кошмара живёт очаровательная красавица Милена (Аглая Шиловская), которая буквально с первого взгляда пленит горячее сердце имераторских кровей. И теперь Андрей считает делом всей своей жизни вступить в схватку с самим Злом, чтобы спасти Милену от смертельной опасности, даже если ради этого придётся пролить свою кровь.

Кадр из фильма «Вурдалаки»

По праву, сюжет произведения впечатляет. Но, увы, не экранизации, а оригинальной истории. Перевод повести с книжного языка на экранный явно пошел во вред что «Вурдалакам», что зрителям. Как ни печально, еще хорошо отделались, что в гробу перевернулись и встали только литературные герои. Возможно, виной тому специфика жанра или представление о персонажах, но ни один персонаж не запоминается после просмотра. Всё очень пресно и прямолинейно: с чего фильм начинался, на том и кончился, за исключением множества немотивированных смертей и обретении совместного счастья. Даже тут сомнительного, между прочим.

Кадр из фильма «Вурдалаки»

Хотелось бы сопереживать влюблённым и с соучастием относиться к их беспроигрышной истории любви. Хотелось бы и бояться того самого Зла в виде вампиров, которые хотят стать Дневными, что в данном контексте стоит рассматривать как бессмертными. Хотелось бы задуматься о боге, который помогает людям пережить любое несчастье, о семье, о ценностях, но ничего не получается ощутить, кроме кривой усмешки и горькой слезы от увиденного.

Кадр из фильма «Вурдалаки»

Не важно, как вы относитесь к преувеличениям, потому что в данном контексте можно говорить буквально: от местной операторской работы и ненормированного монтажа начинает болеть голова, а визуальные эффекты режут глаз. И если ещё до премьеры о фильме говорили, что он должен стать русским «Ван Хельсингом», то теперь истребитель вампиров нужен для самого фильма. Евгений Антипин

В российском прокате с 22 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Вурдалаки»