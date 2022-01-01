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Михаил Жигалов
Михаил Жигалов
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Михаил Жигалов
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Дата рождения
2 мая 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Михаил Жигалов
Родился 2 мая 1942 года. Куйбышев, СССР (Самара, Россия).
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Фильмография Михаил Жигалов
Зима
драма
2019, Россия
6.0
Топор войны
военный
2018, Россия
0.0
Пёс рыжий
военный, драма
2016, Беларусь
6.0
Вурдалаки
мистика, триллер
2016, Россия
5.0
Жили-были мы
детский
2016, Россия
5.0
Оборотень в погонах
криминал
2013, Украина
0.0
Солнцеворот
драма
2012, Россия
3.0
Хлебный день
драма
2010, Украина
7.0
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