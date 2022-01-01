Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Василий Уткин
Василий Уткин
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Василий Уткин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 марта 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Василий Уткин
Родился 6 марта 1972 года. Балашиха, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Василий Уткин
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.0
День выборов 2
комедия
2016, Россия
6.0
Пока ночь не разлучит
комедия
2012, Россия
6.0
Сапсан 3D
семейный, анимация
2010, Россия
0.0
День выборов
комедия
2007, Россия
7.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики