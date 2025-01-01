Drax[Квиллу]Во Вселенной есть два типа существ: те, кто танцует, и те, кто не танцуют.
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РакетаУ кого-нибудь есть скотч? Я хочу заклеить кнопку смерти.
Питер КвиллУ меня нет скотча. Дай-ка проверю. Йо, Йонду, у тебя есть? Ай! У тебя есть скотч?... Гамора? У тебя есть скотч? Скотч! А, неважно. Ай! Дракс, у тебя есть скотч? Да, обычный скотч подойдет... Тогда зачем ты спрашивал, подойдет ли скотч, если у тебя его нет? Никто не имеет скотча!
Дракс[после того, как Мантис попала в камень]Мантис, берегись!
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[показывает Груту, как активировать бомбу]
РакетаЛадно, сначала переключаешь этот тумблер, потом этот. Это её активирует. Потом нажимаешь эту кнопку — она даёт тебе пять минут, чтобы выбраться отсюда. Но что бы ты ни делал, не нажимай *эту* кнопку, иначе бомба взорвётся сразу, и мы все погибнем. Теперь повтори, что я сказал.
NebulaВ детстве отец заставлял Гамору и меня сражаться друг с другом на тренировках. Каждый раз, когда сестра побеждала... отец заменял часть моего тела на механическую, говоря, что хочет сделать меня равной ей. Но она побеждала... снова и снова, и снова, никогда не сдаваясь. Так что после того, как я убью сестру, я куплю военный корабль с каждым возможным орудием смерти. Я буду охотиться на отца, как собака, и буду разрывать его на части медленно... кусок за кусочком, пока он не почувствует хоть часть той глубокой и постоянной боли, которую я испытывала каждый день.
KraglinДа... я имел в виду что-то вроде красивого ожерелья. Или классной шляпы. Знаешь, чтобы другие девчонки сказали: «Ого, классно».
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[из трейлера]
MantisКогда я касаюсь кого-то, я чувствую их чувства.
Nebula[с ехидцей]Посмотри на себя, Сад из Галактики!
GamoraСтраж! Почему я должна быть Садом из Галактики?
[Дракс смеётся]
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Peter QuillЯ говорил Гаморе, что когда был ребёнком, я представлял, что Дэвид Хассельхофф — мой папа. Он певец и актёр с Земли, очень известный парень. Раньше я не замечал... У Йонду не было говорящей машины, но у него была летающая стрела. У него не было прекрасного голоса ангела, но был свист, как у него. И Йонду, и Дэвид Хассельхофф отправлялись в крутые приключения, встречались с классными девушками и сражались с роботами... Похоже, в итоге именно ты, Йонду, стал моим папой.
[со слезами на глазах]
Peter QuillУ меня был довольно классный папа. Я хочу сказать, что иногда то, чего ты всю жизнь ищешь... всё это время было рядом с тобой. И ты даже не подозревал об этом.
EgoИ это правда. Моя лилии на реке, которая знала все слова ко всем песням по радио. Я возвращался на Землю, чтобы увидеть её три раза. И я знал, если вернусь в четвёртый раз, ну... я больше никогда не уйду. Расширение... причина моего существования — закончится. Поэтому я сделал то, что должен был сделать. Но... мне разорвало сердце, когда я вложил эту опухоль ей в голову.
YonduЯ знаю, что ты воруюшь батарейки, которые тебе не нужны, и отталкиваешь всех, кто готов тебя терпеть, потому что даже немного любви напоминает тебе, насколько большой и пустой этот дыра внутри тебя.
GamoraНебула... Я была такой же, как ты — ребёнком. Каждый день меня волновало только то, как выжить до следующего. И я никогда не думала о том, что Танос делает с тобой. Я пытаюсь всё исправить. По всей вселенной есть девочки, как ты, которым грозит опасность. Ты можешь остаться с нами и помочь им.
MantisСлушай! Эго получил ровно то, чего хотел. Я должен был сказать тебе раньше. Я — тупица! Ты в опасности!
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Yondu[Рокету]Я был рабом-бойцом Кри двадцать лет, пока меня не освободил Стакар. Он предложил мне место у Разбойников. Сказал, что нужно только соблюдать кодекс. Но я был молод... жаден и дурак. Как ты, когда украл эти батарейки.
EgoНа протяжении тысячелетий я внедрил тысячи своих частей на тысячи миров. Мне нужно выполнить единственную истинную цель жизни... Расти и распространяться, охватывая *всё* существующее, пока всё не станет... мной.
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GamoraГде Питер?... Ракета, ГДЕ ОН?... Ракета. СМОТРИ НА МЕНЯ! ГДЕ ОН?
[Ракета бормочет и качает головой. Грут указывает наружу. Гамора встает и хватает оружие]
[Грут снова пытается. Находит ящик с символом, похожим на украшение, которое дал ему Йонду. Убедившись, что украшение совпадает с символом, Грут вытягивает руки и открывает ящик. Обшаривает содержимое и достаёт... маленькую коробку конфет. Грут радуется, но вдруг слышит голос рядом с собой]
RocketУ вас на корабле есть какие-нибудь копии старой музыки Квилла?
[Краглин странно смотрит на Рокета]
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[первые строки]
Meredith Quill[подпевать песне Brandy]В этом прибрежном городе живёт девушка, / И работает она, наливая виски. / Говорят: «Бренди, принеси ещё», / Она наливает им виски и вино, / Моряки говорят: «Бренди, ты прекрасна.»