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Киноафиша Фильмы Стражи Галактики. Часть 2 Цитаты из фильма Стражи Галактики. Часть 2

Цитаты из фильма Стражи Галактики. Часть 2

[Йонду парит в воздухе, держась за свою стрелу]
Питер Квилл Ты как Мэри Поппинс.
Йонду Он нормальный?
Питер Квилл Чёрт возьми, он нормальный.
Йонду Я — Мэри Поппинс, ребята!
🧡
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🥱
Yondu Он, может, и был твоим отцом, парень, но он не был твоим папочкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Мантия Это прекрасно.
Дракс Да, и ты тоже.
[пауза]
Дракс Внутри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baby Groot Я есть Грут.
Yondu Что это?
Rocket Он говорит: «Добро пожаловать в грёбанных Стражей Галактики». Только он не сказал «грёбанных».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Quill Не стоило тебе убивать мою маму и раздавливать мой Волкмен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ego Я создал то, что представлял себе биологической жизнью... вплоть до мельчайших деталей.
Drax Ты сделал член?
Peter Quill Чувак!
Gamora С тобой что не так?
Drax Если он планета, как он мог сделать ребёнка с твоей мамой? Он бы её раздавил!
Peter Quill Я не хочу слышать, как мои родители...
Drax Почему? Мой отец рассказывал историю о том, как оплодотворил мою мать, каждый зимний солнцеворот.
Peter Quill Это отвратительно.
Drax Это было прекрасно. У вас, землян, какие-то зажимы.
Ego Да, Дракс, у меня есть член.
Drax Ха! Спасибо!
Ego Неплохо.
🧡
👏
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🤔
🥱
Drax [Квиллу] Во Вселенной есть два типа существ: те, кто танцует, и те, кто не танцуют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ракета У кого-нибудь есть скотч? Я хочу заклеить кнопку смерти.
Питер Квилл У меня нет скотча. Дай-ка проверю. Йо, Йонду, у тебя есть? Ай! У тебя есть скотч?... Гамора? У тебя есть скотч? Скотч! А, неважно. Ай! Дракс, у тебя есть скотч? Да, обычный скотч подойдет... Тогда зачем ты спрашивал, подойдет ли скотч, если у тебя его нет? Никто не имеет скотча!
Ракета Ни у кого нет скотча?
Питер Квилл Нет!
Ракета Ты спрашивал Небулу?
Питер Квилл Да!
Ракета Ты уверен?
Питер Квилл Я спросил у Йонду, а она сидела прямо рядом с ним.
Ракета Я знал, что ты врёшь!
Питер Квилл У тебя в сумке бесценные батарейки и атомная бомба. Если у кого и будет скотч, то у *тебя*!
[Малыш Грут хватает устройство и убегает с ним, пока Ракета повернут спиной]
Ракета Вот именно! Мне приходится делать всё самому!
Питер Квилл Ты зря теряешь время!
[Ракета оборачивается и видит, что бомба и Грут исчезли]
Ракета [про себя] Мы все сдохнем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Quill Иногда то, что ты искал всю жизнь, всё это время было рядом с тобой.
Drax [рядом с Питером] Ты прав!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дракс [после того, как Мантис попала в камень] Мантис, берегись!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[показывает Груту, как активировать бомбу]
Ракета Ладно, сначала переключаешь этот тумблер, потом этот. Это её активирует. Потом нажимаешь эту кнопку — она даёт тебе пять минут, чтобы выбраться отсюда. Но что бы ты ни делал, не нажимай *эту* кнопку, иначе бомба взорвётся сразу, и мы все погибнем. Теперь повтори, что я сказал.
Грут Я есть Грут.
Ракета Ага.
Грут Я есть Грут.
Ракета Верно.
Грут [указывает на кнопку смерти] Я есть Грут.
Ракета Нет! Это кнопка, которая убьёт всех! Попробуй ещё раз.
Грут Хмм. Я есть Грут.
Ракета Мм-хм.
Грут Я есть Грут?
Ракета Ага.
Грут [указывает на кнопку смерти] Я есть Грут.
Ракета Нет! Ты именно это и сказал! Как такое возможно? Какая же кнопка та, которую нужно нажать? Покажи.
[Грут показывает на кнопку смерти]
Ракета *Нет*!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Quill Что это?
Kraglin Это Зун. Сейчас все на Земле именно это слушают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Гамора [во время перестрелки] Грут, уйди с дороги! Ты же пострадаешь!
[Грут машет ей]
Гамора [улыбаясь] Привет.
[продолжает стрелять]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Квилл Ну, ты, может, и не смертен, а я...
Эго Нет, Питер... смерть останется для нас чужой, пока свет живёт внутри планеты.
Питер Квилл Я бессмертен?
Эго Ммм-гм.
Питер Квилл Правда?
Эго Да! Пока свет существует.
Питер Квилл Значит, я могу использовать свет, чтобы создавать крутые штуки, как ты сделал эту планету?
Эго Ну, тебе понадобится несколько миллионов лет тренировки, чтобы научиться действительно хорошо. Но да!
Питер Квилл Что! Это... Ну, готовься к 25-метровой статуе Пакмана с Скелетором и Хизер Локлир...
Эго Ты можешь делать всё, что захочешь.
Питер Квилл Я сделаю какую-нибудь странную хрень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kraglin Что ты будешь делать со своей долей?
Nebula В детстве отец заставлял Гамору и меня сражаться друг с другом на тренировках. Каждый раз, когда сестра побеждала... отец заменял часть моего тела на механическую, говоря, что хочет сделать меня равной ей. Но она побеждала... снова и снова, и снова, никогда не сдаваясь. Так что после того, как я убью сестру, я куплю военный корабль с каждым возможным орудием смерти. Я буду охотиться на отца, как собака, и буду разрывать его на части медленно... кусок за кусочком, пока он не почувствует хоть часть той глубокой и постоянной боли, которую я испытывала каждый день.
Kraglin Да... я имел в виду что-то вроде красивого ожерелья. Или классной шляпы. Знаешь, чтобы другие девчонки сказали: «Ого, классно».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Mantis Когда я касаюсь кого-то, я чувствую их чувства.
[касается руки Квилла]
Mantis Ты чувствуешь... любовь!
Peter Quill Да, наверное... Да, я чувствую всеобщую бескорыстную любовь ко всем.
Mantis Нет. *Сексуальную* любовь...
Peter Quill Нет. Нет, не чувствую.
Mantis [указывает на Гамору] ... к ней!
Peter Quill Нет!
[Дракс начинает смеяться истерически]
Drax Она только что раскрыла всем твой самый тёмный секрет!
[Дракс продолжает смеяться]
Peter Quill Чувак! Да брось! Мне кажется, ты чересчур бурно реагируешь!
Drax Наверное, тебе очень стыдно!
[продолжает хохотать]
Drax Погладь меня! Погладь меня! Погладь меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocket Значит, мы снова спасаем галактику?
Peter Quill Похоже на то.
Rocket Отлично! Теперь мы реально сможем поднять цены — дважды спасли галактику.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Quill Ты оставишь свои г##ны в моей кровати — я тебе брею.
Rocket О, это будут не твои г##ны. Это будут г##ны Дракса.
Drax [смеётся] У меня, как известно, огромные г##ны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Небула [к Гаморе] Всё, что вы делаете — это орут друг на друга. Вы не друзья.
Дракс Ты прав... Мы семья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nebula [с ехидцей] Посмотри на себя, Сад из Галактики!
Gamora Страж! Почему я должна быть Садом из Галактики?
[Дракс смеётся]
🧡
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🥺
🤔
🥱
Peter Quill Я говорил Гаморе, что когда был ребёнком, я представлял, что Дэвид Хассельхофф — мой папа. Он певец и актёр с Земли, очень известный парень. Раньше я не замечал... У Йонду не было говорящей машины, но у него была летающая стрела. У него не было прекрасного голоса ангела, но был свист, как у него. И Йонду, и Дэвид Хассельхофф отправлялись в крутые приключения, встречались с классными девушками и сражались с роботами... Похоже, в итоге именно ты, Йонду, стал моим папой.
[со слезами на глазах]
Peter Quill У меня был довольно классный папа. Я хочу сказать, что иногда то, чего ты всю жизнь ищешь... всё это время было рядом с тобой. И ты даже не подозревал об этом.
🧡
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🥺
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🥱
Groot Я есть Грут.
Rocket Он ненавидит шляпы.
Groot Я есть Грут.
Rocket На всех, не только на себя.
Groot Я есть Грут.
Rocket [Йонду] Сначала думаешь, у кого-то странная форма головы, а потом понимаешь, что это просто шляпа.
Rocket [Груту] Вот почему ты не любишь шляпы?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocket У вас, люди, проблемы.
Peter Quill Ну, конечно, у меня проблемы. Это же мой чёртов отец!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Groot [Повторяющаяся фраза] Я есть Грут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из финальных титров]
The Form of David Hasselhoff В трудные времена просто помни: Мы. Есть. Грут.
🧡
👏
🥺
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🥱
Drax Как ты попал на эту странную тупую планету?
Mantis Эго нашёл меня в личиночном состоянии. Сироту на моей родной планете. Он воспитывал меня сам и считал своей.
Drax Значит, ты питомец.
Mantis Наверное.
Drax Обычно люди хотят милых питомцев. Почему Эго захотел такое ужасное?
Mantis Я ужасная?
Drax Ты ужасна на вид. Да.
Mantis [Мэнтис опускает глаза, оскорблённая словами Дракса]
Drax Н-но это же хорошо.
Mantis О?
Drax Когда ты уродлива, и кто-то любит тебя, ты знаешь, что любят тебя такой, какая ты есть... Красивые люди никогда не знают, кому доверять.
Mantis [весело] Тогда я точно благодарна, что уродлива!
🧡
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🥺
🤔
🥱
Ego Послушай меня! Ты бог. Если убьёшь меня, ты станешь таким же, как все остальные!
Peter Quill А что в этом плохого?
Ego *Ни в коем случае*!
🧡
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Yondu Ты что, профи по отбитым или как?
Rocket Почти профи.
🧡
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🥱
Drax Эта противная жуткая тётка — моя новая подруга.
🧡
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🥱
Yondu Я не головой стреляю из стрелы, парень! Я сердцем.
🧡
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🥱
Rocket [хихикает] Извините. Очень извиняюсь! Я всё время представляю, как вы просыпаетесь утром, смотрите в зеркало и со всей серьёзностью говорите себе...
[низкий голос]
Rocket "Знаешь, какое имя было бы реально крутым? Электрошок!"
[все Разбойники изо всех сил сдерживаются, чтобы не рассмеяться]
Rocket Вот как я тебя в голове слышу! А какой был твой второй вариант? "Покрывало на яичках"?
[Рокет и Разбойники начинают хохотать]
🧡
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🤔
🥱
Rocket Знаешь, почему я так сделал, Звёздоед? Хм?
Peter Quill Я не собираюсь отвечать на "Звёздоед".
Rocket Я сделал это, потому что хотел!
Peter Quill Придурок.
Rocket О чем мы вообще говорим? Маленький парень только что спас нас, взорвав пятьдесят кораблей!
Drax Насколько маленький?
Rocket [держит большой и указательный пальцы близко друг к другу] Ну, не знаю, вот так?
Gamora [скептически] Маленький человечек в дюйм нас спас?
Rocket Ну, если бы он подошёл ближе, то, уверен, был бы намного больше.
Peter Quill Вот так зрение и работает, тупой енот.
Rocket *Не называй меня енотом*!
Peter Quill Прости. Переборщил. Имел в виду мусорную панду.
[Рокет оглядывается в замешательстве]
Rocket Так лучше?
Drax Не знаю.
Peter Quill [хихикает] Хуже. Гораздо хуже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из четвёртой сцены после титров]
Питер Квилл [про подростка Грута] Теперь я понимаю, как чувствовал себя Йонду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yondu [Питеру] Извини, что я всё сделал не так, но я чертовски горжусь, что ты мой сын.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drax Ай! Мои соски!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drax Шкура у зверя слишком толстая, чтобы пробить её снаружи. Мне нужно прорваться изнутри.
Gamora Э? Нет, нет! Дракс, подожди! *Дракс*!
[Дракс бросается на монстра и прыгает ему в горло]
Peter Quill [в ужасе] Что он делает?
Gamora Он сказал, что кожа слишком толстая, чтобы пробить её снаружи. Значит он...
Peter Quill Но это же не имеет никакого смысла!
Gamora Я же пыталась ему это объяснить!
Peter Quill Толщина кожи изнутри такая же, как и снаружи!
Gamora Я это *понимаю*.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocket [to Taserface] А какой у тебя был второй вариант? Шапка-мошонка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mantis [про Рокета] Этот ворчливый песик такой милый. Прям заставляет меня хотеть умереть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Watcher Informant О, чувак. В любом случае, прежде чем меня так грубо прервали. В то время я работал в Федеральной Экспресс...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kraglin [Йонду] Я не хотел устраивать мятеж... Они убили всех моих друзей.
🧡
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🥱
Peter Quill Ты сказал, что любил мою мать.
Ego И это правда. Моя лилии на реке, которая знала все слова ко всем песням по радио. Я возвращался на Землю, чтобы увидеть её три раза. И я знал, если вернусь в четвёртый раз, ну... я больше никогда не уйду. Расширение... причина моего существования — закончится. Поэтому я сделал то, что должен был сделать. Но... мне разорвало сердце, когда я вложил эту опухоль ей в голову.
Peter Quill Что?
Ego Ну-ну, ладно, я знаю, что это звучит плохо...
[Питер непрерывно стреляет в Эго из своих Квад-Бластеров]
Ego [восстановление] Кто... чёрт возьми... ты себя возомнил?
Peter Quill *Ты убил мою мать*!
Ego Я так сильно пытался найти форму...
The Form of David Hasselhoff [смена формы на Дэвида Хассельхоффа] ...которая бы тебе *подошла*... и вот какая благодарность?
Ego [смена обратно] Тебе действительно нужно *повзрослеть*.
[Эго пронзает Квилла энергетическим лучом]
Ego Я хотел сделать это вместе... но, похоже, тебе придётся научиться на собственном опыте — провести следующие тысячу лет в роли *батарейки*!
🧡
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🥺
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🥱
Peter Quill Это странно. Сзади к нам подбирается флот Суверенов.
Gamora Зачем они так делают?
Drax Наверное, потому что Рокет украл у них батарейки.
Rocket Чувак!
Drax [неловко] Точно... Он не воровал их. Я не понимаю, почему они за нами гонятся. Вот это загадка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yondu Ты можешь обманывать себя и всех остальных, но меня не проведёшь. Я знаю, кто ты.
Rocket Ты ничего обо мне не знаешь, неудачник.
Yondu Я знаю о тебе всё. Я знаю, что ты делаешь вид, будто самый злой и крутой, но на самом деле ты самый трусливый из всех.
Rocket Заткнись!
Yondu Я знаю, что ты воруюшь батарейки, которые тебе не нужны, и отталкиваешь всех, кто готов тебя терпеть, потому что даже немного любви напоминает тебе, насколько большой и пустой этот дыра внутри тебя.
Rocket Я сказал, заткнись!
Yondu Я знаю тех учёных, что тебя сделали, им плевать на тебя!
Rocket Я серьёзно, приятель!
Yondu Так же как мои собственные чертовы родители, которые продали меня, своего маленького ребёнка, в рабство! Я знаю, кто ты, мальчик, потому что ты — я!
Rocket ...Ну и парочка мы такие?
Yondu Такая, что сейчас пойдёт драться с целой планетой, полагаю.
Rocket Ладно, хорошо! Отлично, это... Погоди. С кем сражаться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kraglin Капитан?
Yondu Что случилось, Краглин?
Kraglin Эй, помнишь ту Аейшу?
Yondu Ага, что с ней?
Kraglin Эээ...
[Йонду видит появление флота кораблей Суверенов]
Yondu Ё-моё!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gamora А что если этот парень — твой Хауслхофф?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yondu Иди к чёрту тогда! Мне насрать, что ты обо мне думаешь!
Stakar Ogord Так зачем ты за нами идёшь?
Yondu Потому что выслушаешь, что я скажу!
Stakar Ogord Мне не нужно ничего слушать! Ты предал кодекс! Разбойники не работают с детьми.
Yondu Я же говорил! Я не знал, что происходит!
Stakar Ogord Ты не знал, потому что не хотел знать — это приносило тебе деньги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mantis Он идёт.
Drax Ты ведь говорил, что можешь его усыпить?
Mantis Когда захочет! Он слишком силён! Я не могу!
Drax Тебе не нужно верить в себя, потому что я верю в тебя!
Mantis [кладёт руку в ядро Эго] СПАТЬ!
[Эго теряет энергию]
Drax [Гаморе] Я никогда не думал, что она сможет; такая худенькая и слабая, как кажется.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mantis Если я касаюсь кого-то, я могу почувствовать его чувства.
Peter Quill Ты читаешь мысли?
Mantis Нет. Телепаты знают мысли. Эмпаты чувствуют чувства. Эмоции.
Mantis [Питеру] Можно?
Peter Quill Ладно.
Mantis [Мэнтис касается руки Питера] Ты чувствуешь... любовь.
Peter Quill Да. Пожалуй, да, я чувствую общее, бескорыстное чувство любви почти ко всем...
Mantis Нет! Романтическую, сексуальную любовь.
Peter Quill Нет. Нет, я не чувствую.
Mantis [указывает на Гамору] К ней!
Peter Quill Нет, нет. Нет, не чувствую.
Mantis [указывает на Гамору] К ней.
Peter Quill Нет! Это не...
[Дракс начинает истерически смеяться]
Peter Quill Ладно... Это...
Drax [все ещё смеётся] Она только что рассказала всем твой самый тёмный секрет!
Peter Quill Чувак, да брось, ты немного преувеличиваешь.
Drax [все ещё смеётся] Наверное, тебе очень неловко!
Drax [Мэнтис] Сделай мне! Сделай мне! Сделай мне!
[Мэнтис касается Дракса, и он начинает истерически смеяться]
Mantis Я никогда не чувствовал такого юмора!
Peter Quill Невероятно не круто.
Drax О, Квилл...
[Мэнтис подходит к Гаморе, чтобы коснуться её]
Gamora Коснёшься меня — и единственное, что почувствуешь, — сломанный челюсть.
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🥱
Sovereign Chambermaid [из третьей сцены после титров] Верховная жрица, Совет ждёт.
Ayesha Они недовольны, что я потратила ресурсы впустую. Но когда увидят, что я здесь создала... их ярость улетучится.
Sovereign Chambermaid Это новый вид родильной капсулы, мадам?
Ayesha Это, дитя моё, следующий шаг нашей эволюции. Более мощный, более прекрасный, способный *уничтожить* Стражей Галактики. Думаю, я назову его... Адам.
🧡
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🥺
🤔
🥱
[из второй сцены после титров]
Stakar Ogord Знаешь, жаль, что нам понадобилась трагедия с потерей Йонду, чтобы снова собраться вместе. Но я думаю, он бы гордился, что мы снова команда.
Charlie-27 Я в деле.
Martinex Круто.
Mainframe Я так по вам соскучился!
Aleta Ogord Чёрт возьми, да.
Stakar Ogord Как насчёт того, чтобы стащить кое-что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дракс [Смотрит на батарейки] Как они там называются?
Питер Квилл Анулакс батарейки.
Дракс Гарбулари батарейки.
Питер Квилл Это совсем не то, что я сказал.
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🥱
Ракета [о народе Суверен] Знаешь, мне говорили, что вы, ваши люди, самовлюблённые му#аки, но это совсем не так.
[подмигивает Питеру на глазах у лидера Суверен, Айши]
Ракета Ох, чёрт. Я опять не тем глазом подмигнул, да? Прости. Это должно было быть за твоей спиной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drax Погибни, космический корабль!
🧡
👏
🥺
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🥱
[Небула подключает себя к оружию корабля]
Yondu Будет больно!
Nebula Обещания, обещания.
🧡
👏
🥺
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🥱
Yondu Для млекопитающего не полезно прыгать больше пятидесяти раз подряд.
Rocket Я знаю.
Yondu А нам надо сделать семьсот!
🧡
👏
🥺
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🥱
Drax Пошёл ты, корабль!
🧡
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🥺
🤔
🥱
Ayesha [к Стражам] Ты кто вообще такой, чтоб так со мной разговаривать?
Peter Quill Ну...
🧡
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🥺
🤔
🥱
[из пятой сцены после титров]
Watcher Informant [Стражи уходят] Эй, ребята. Эй, подождите, куда вы? Эй, вы должны были меня подвезти домой. Как я отсюда выберусь? Эй! Ох, блин. У меня столько ещё историй есть. Эй, ребята. Ох, блин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gamora Можем приостановить перепалку до тех пор, пока не переживём эту огромную космическую битву?
🧡
👏
🥺
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🥱
[Все Разбойники отдают дань уважения Йонду]
Мартинекс [Старкару] Он нас не подвёл, капитан?
Старкар Огорд Нет, не подвёл, сынок. Не подвёл.
Чарли-27 Прощай, старый друг.
Алета Огорд Йонду Одонта, увидимся среди звёзд.
🧡
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🥺
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🥱
Yondu [врывается во дворец Эго] Эй, ты, ублю#ок!
🧡
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🥱
Ракета Он их не прогонял.
Питер Квилл Нет.
Ракета Хотя он и кричал на них, и всегда был злым... И он воровал батарейки, которые ему не нужны были.
Питер Квилл [Понимает, что Ракета говорит не про Йонду, а про себя] Ну, конечно нет.
🧡
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🥺
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🥱
Drax Прочь с дороги, тупой маленький Грут!
🧡
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Nebula [связана] Я голодна. Дай мне немного этого корня ярo.
Gamora Нет. Он ещё не созрел... и я тебя ненавижу.
🧡
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🥺
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🥱
Yondu Я в своей жизни ничего не сделал правильно, Крыса. Это ты мне должен.
🧡
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🥺
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🥱
Gamora Ты владеешь планетой и можешь уничтожить пару десятков кораблей без костюма. Кто ты вообще такой?
Ego Я то, что называют Целестиалом, дорогая.
🧡
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🥱
Rocket [вырубает Гамору] Извини. Сегодня я могу позволить себе потерять только одного друга.
🧡
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🥱
Nebula Я победила. Я победила. Я одолела тебя в бою.
Gamora Нет. Я спасла тебе жизнь.
Nebula Ну, ты была достаточно тупа, чтобы оставить меня в живых.
Gamora Ты позволила мне жить!
Nebula Мне не нужно, чтобы ты всё время пыталась меня победить!
Gamora Я не та, кто пролетела через всю Вселенную просто ради победы.
Nebula Не говори мне, чего я хочу.
Gamora Мне не нужно говорить тебе, чего ты хочешь! Это и так очевидно!
Nebula Ты хотела победить. А *я* просто хотела сестру!
[пауза]
Nebula Ты была всем, что у меня было. Но побеждать нужно было тебе. Танос вырвал мне глаз из головы... и мозг из черепа... и руку из тела... из-за тебя.
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Ayesha Каждый гражданин рождается точно так, как задумано сообществом. Безупречен и телом, и разумом. Мы контролируем ДНК наших потомков, выращивая их в инкубаторах.
Peter Quill Наверное, я предпочитаю делать людей по-старинке.
Ayesha Ну, может, однажды ты прочтёшь мне урок истории о древних обычаях наших предков. В учебных целях.
🧡
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🥱
Peter Quill Время шоу, ублю#ки!
🧡
👏
🥺
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🥱
Gamora Небула... Я была такой же, как ты — ребёнком. Каждый день меня волновало только то, как выжить до следующего. И я никогда не думала о том, что Танос делает с тобой. Я пытаюсь всё исправить. По всей вселенной есть девочки, как ты, которым грозит опасность. Ты можешь остаться с нами и помочь им.
Nebula Я помогу им, убив Таноса.
🧡
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🥱
Дракс [смеясь] Да! Я один уничтожил это чудовище!
🧡
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🤔
🥱
Gamora [обнимает Небулу] Ты всегда будешь моей сестрой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Квилл [Рокету] Какова твоя цель? Чтобы все тебя возненавидели? Потому что у тебя это получается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stakar Ogord [Юнду] Если ты думаешь... что я с удовольствием... ссылал тебя... ты ошибаешься. Ты разбил нам всем сердца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zylak's Frenemy Ты отстой, Зайлак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Howard the Duck [даме] Так как насчёт рюмашки с уткой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drax Эти озёра напоминают мне время, когда я водил дочь к забытым озёрам своей родной планеты. Она была как ты.
Mantis Отвратительно?
Drax Невинна.
[Мэнтис касается Дракса, видит его печаль и начинает плакать]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocket [Дразнит Дракса, который не носит доспехи, потому что у него от этого болят соски] «У меня соски болят. Ох, боже мой!»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mantis [будя Дракса] Дракс! Нам нужно поговорить!
Drax Прости... но мне нравятся женщины с формами.
Mantis [смущённо] Что?
Drax Я пытался смягчить удар, сказав, что ты просто отвратительна.
[начинает давиться]
Mantis Что ты делаешь?
Drax Фу... Я представляю... как это — быть с тобой физически
[продолжает давиться]
Mantis Дракс! Это не то, что я... Я не испытываю к тебе таких чувств! Я даже не спариваюсь с... такими, как ты!
Drax Эй! Не нужно переходить на личности.
Mantis Слушай! Эго получил ровно то, чего хотел. Я должен был сказать тебе раньше. Я — тупица! Ты в опасности!
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Yondu [Рокету] Я был рабом-бойцом Кри двадцать лет, пока меня не освободил Стакар. Он предложил мне место у Разбойников. Сказал, что нужно только соблюдать кодекс. Но я был молод... жаден и дурак. Как ты, когда украл эти батарейки.
Rocket Это в основном был Дракс.
Yondu Я, Стакар и остальные капитаны... мы были не так уж и отличались от тебя и твоих друзей. Единственная семья, что у меня была. Но я нарушил кодекс... меня изгнали. Вот что я заслужил.
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🥱
[Питер Квилл заходит в комнату Грута, видит, что там бардак из лоз и Подросток Грут играет в залипающую игру]
Peter Quill Ох! Чувак! Серьёзно? Тебе надо прибраться в комнате, тут полный бардак!
Groot Я есть Грут.
Peter Quill Я не скучный, ты скучный! Знаешь, что скучно? Сидеть и играть в эту залипающую игру, а скучно мне — спотыкаться каждый день о твои лозы. Я не скучный!
Groot Я есть Грут.
Peter Quill И теперь я понимаю, как чувствовал себя Йонду.
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[Небула спасает Гамору]
Nebula Перестань зацикливаться!
🧡
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Gamora [толкает Мантис к стене после обнаружения тел в пещере] КТО ВЫ ТАКИЕ?
Drax Гамора, отпусти её!
Gamora Тела в пещере — ЧТО ЭТО?
Mantis Ты боишься...
[касается Гаморы]
Gamora [чувствует страх впервые] Что ты со мной сделала?
Drax Она уже всё мне рассказала.
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Taserface [Йонду] Это ты убил этих парней... завёл их на ложный путь. Потому что ты слабый.
[бьёт Йонду]
Taserface И тупой!
[снова бьёт Йонду]
Taserface Пора Разбойникам снова встать на путь славы с новым капитаном... Тейзерфейсом!
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[видит кучу костей]
Небула Нам нужно сваливать с этой планеты.
🧡
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Gamora [Квиллу] Нет никаких недомолвок.
🧡
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Ego Скоро, Питер, мы станем всем, что существует. Так что перестань меня бесить!
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Gamora Дракс, почему ты не надел один из аэрокостюмов Рокета?
Drax Больно.
Gamora Больно?
Drax У меня чувствительные соски.
🧡
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Sovereign Operator [перед взрывом корабля Рейджеров Тэйзерфейс звонит Суверенам] Кто это?
Taserface Я отправляю вам координаты корабля Йонду. Прошу лишь об одном — пусть ваша Верховная Жрица скажет ему имя человека, который предопределил его судьбу... Тэйзерфейс.
[Оператор хихикает и разражается смехом; Тэйзерфейс стонет, когда корабль взрывается]
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[Звёздный Лорд и Ракета спорят, кто будет управлять кораблём посреди боя]
Небула *Идиоты*!
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Taserface [Держа нож у горла Рокету после того, как его имя посмеялись] Новый план! Сначала тебя убьём!
Rocket Ну, умереть, конечно, лучше, чем прожить всю жизнь тупым у#бком, который думает, что «Тэйзерфейс» — крутое имя.
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Ego Я нанял Йонду, чтобы он забрал тебя после смерти твоей матери. Но вместо того, чтобы вернуть тебя, Йонду оставил тебя у себя. Почему — понятия не имею.
Peter Quill Я скажу тебе почему; я был худым пацаном, который мог проскользнуть туда, куда взрослым нельзя. Это облегчало воровство.
Ego Ну, с тех пор я и пытаюсь тебя найти.
Drax Я думал, что Йонду — твой отец.
Peter Quill Что? Ты хочешь сказать, что все это время ты думал, будто Йонду — мой настоящий кровный отец?
Drax Вы же внешне как две капли воды!
Rocket *Один из вас синий!*
Peter Quill Нет, он не мой отец! Йонду — тот, кто похитил меня, отлупил так, что я научился драться, и держал в страхе, угрожая съесть.
Ego [шокированно] Съесть тебя?
Peter Quill Да.
Ego О, этот с#######!
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Meredith Quill Не могу поверить, что я влюбилась в космонавта.
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Rocket [Юнду] Ты улыбаешься. И на секунду у меня появилось тёплое чувство. Но потом всё испортили эти отвратительные зубы.
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Nebula [Тейзерфейсу] Уверяю тебя. Я не такая простая добыча, как старик без своей волшебной палочки или говорящий лесной зверь.
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Gamora Как там та история, что ты мне рассказывала про Зарду Хассельфрау?
Peter Quill [смущённо] Кто?
Gamora У него была волшебная лодка?
Peter Quill [после долгой паузы] Дэвид Хасселхофф?
Gamora Точно.
Peter Quill Не лодка, а говорящая машина.
Gamora Почему она вообще говорила?
Peter Quill Чтобы помогать ему бороться с преступностью и поддерживать его!
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Rocket Я был кибернетически создан, чтобы управлять космическим кораблём.
Peter Quill А тебя кибернетически создали муд##ком!
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Ayesha Не связывайся с Суверенными.
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Peter Quill Не надоедает вечность?
Ego Если есть цель, Питер... вот почему ты здесь.
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Drax Ты напоминаешь мне мою дочь
Mantis О, она отвратительная?
Drax Она невинная!
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Taserface Та жрица предложила нам миллион! Четверть — это всего лишь... треть от этой суммы!
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Rocket [имеется в виду Тейзерфейс и Эго] Сегодня день для идиотских имён.
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Ego Я называю это Расширением. Это моя цель, и теперь она твоя тоже.
Peter Quill Это прекрасно.
Ego На протяжении тысячелетий я внедрил тысячи своих частей на тысячи миров. Мне нужно выполнить единственную истинную цель жизни... Расти и распространяться, охватывая *всё* существующее, пока всё не станет... мной.
🧡
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🥱
Gamora Где Питер?... Ракета, ГДЕ ОН?... Ракета. СМОТРИ НА МЕНЯ! ГДЕ ОН?
[Ракета бормочет и качает головой. Грут указывает наружу. Гамора встает и хватает оружие]
Gamora Нет! Я не уйду без него!
Rocket Извини. Сегодня я могу позволить себе потерять только одного друга. КРАГЛИН, ПОЕХАЛИ!
Drax [Краглин заводит двигатели. Краглину] Подожди. Квилл вернулся?
[В переговорник]
Drax Ракета, где Квилл? РАКЕТА, ГДЕ КВИЛЛ? РАКЕТА, ГДЕ КВИЛЛ?
🧡
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🥱
'Down There!' [замечает Йонду] Там внизу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ego [поёт Looking Glass - Brandy You're a Fine Girl] Она наливает виски в рюмки; она подаёт им виски и вино, какая бы ты была хорошая жена...
🧡
👏
🥺
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🥱
Drax [Квиллу] Тебе просто нужно найти такую же жалкую женщину... как ты.
🧡
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🥱
Gamora Любой из вас мог бы вывести нас из этого поля... если бы летал тем, что у тебя в голове, а не тем, что между ног!
Peter Quill Если бы то, что между моих ног, могло что-то схватить... я вам гарантирую, я бы посадил этот корабль с его помощью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Квилл Я думал, твоё оружие — меч?
Гамора Нас наняли, чтобы остановить межпространственного монстра, который пожирает эти батареи, и я собираюсь остановить его мечом?
Питер Квилл Просто… мечи были твоим делом, а пушки — моим, но… похоже, теперь мы оба стреляем. Просто я этого не знал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gamora Нам нужно найти Питера и свалить с этой чертовой планеты.
Mantis Эго уже наверняка переманил его на свою сторону. У него есть способ...
Nebula Тогда мы просто идём!
Gamora Нет! Он наш друг.
Nebula Вы только и делаете, что орёте друг на друга. Вы не друзья.
Drax Ты прав. Мы — семья. Мы никого не бросаем.
[смотрит на Небулу]
Drax Ну, может, кроме тебя.
Nebula [качает головой с недоверием] О, б##ь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rocket Эй! Эй. Тут должно быть какое-то мирное решение, ребята... или хотя бы такое, где я буду стоять в стороне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Питер Квилл [во время боя с Эго] Думаю, стоит радоваться, что я был худым ребенком. Иначе ты бы сдал меня этому сумасшедшему.
Йонду Ты всё ещё думаешь, что я держал тебя ради этого, идиот?
Питер Квилл Ты так мне и сказал, старый болван.
Йонду Когда я понял, что случилось с этими детьми, я не собирался просто так тебя отдавать!
Питер Квилл Ты говорил, что собираешься меня съесть!
Йонду Это была шутка.
Питер Квилл Мне это не показалось смешным!
🧡
👏
🥺
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🥱
Ego Обещаю тебе... такого места ты никогда не видел. Там я смогу объяснить твоё... особое наследие. Наконец-то стать тем отцом, каким я всегда хотел быть... Извини, мне надо отлить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gef [про Малыша Грута] Что насчёт этого маленького растения? Могу я его камнем разбить?
Taserface Нет, Геф. Он слишком милый, чтобы убивать. Отнеси его портному.
🧡
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🥱
Rocket Он ненавидит шляпы.
Groot Я есть Грут.
Rocket На всех, не только на себя.
Groot Я есть Грут.
Rocket Сначала думаешь, что у кого-то странная форма головы... а потом понимаешь, что часть головы — это шляпа. Вот почему ты не любишь шляпы?
[Грут кивает]
Yondu [нетерпеливо] Это сейчас важный разговор?
[Грут снова пытается. Находит ящик с символом, похожим на украшение, которое дал ему Йонду. Убедившись, что украшение совпадает с символом, Грут вытягивает руки и открывает ящик. Обшаривает содержимое и достаёт... маленькую коробку конфет. Грут радуется, но вдруг слышит голос рядом с собой]
Kraglin Это не то.
[Краглин находит плавник. Подходит к клетке с Грутом и передаёт плавник Йонду. Йонду смотрит на него сурово]
Kraglin [смущённо] Я не хотел устраивать мятеж. Они убили всех моих друзей.
[пауза]
Yondu [резко] Приготовьте третий сектор к запуску.
[Краглин отдаёт честь, ставит Грута за решётку клетки и начинает уходить]
Rocket Ещё кое-что.
[Краглин останавливается]
Rocket У вас на корабле есть какие-нибудь копии старой музыки Квилла?
[Краглин странно смотрит на Рокета]
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[первые строки]
Meredith Quill [подпевать песне Brandy] В этом прибрежном городе живёт девушка, / И работает она, наливая виски. / Говорят: «Бренди, принеси ещё», / Она наливает им виски и вино, / Моряки говорят: «Бренди, ты прекрасна.»
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Howard the Duck Знаешь, как говорят... «Не повезёт, пока не станешь уткой.»
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Ego [Питер слушает на плеере песню «Brandy» группы Looking Glass] Как кстати, что ты слушаешь эту песню.
Peter Quill Знаешь...?
Ego «Brandy» группы Looking Glass. Любимая песня твоей мамы. Одно из величайших музыкальных произведений Земли; возможно, самое великое.
Peter Quill Да.
Ego Ты и я, Питер, мы — моряк из этой песни.
[Начинает петь слова по мере звучания песни]
Ego Он пришёл в летний день / Принёс дары издалека — как ребёнок, что я вложил в твою мать, или свободу, что ты дал Гаморе.
[пауза]
Ego Бренди, ты отличная девушка / Какая была бы жена / Но моя жизнь, моя любовь, моя дама — это море. Море зовёт моряка назад. Он любит девушку, но это не его место.
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Text [Появляющийся по очереди текст на первом кадре] Миссури. Земля. 1980.
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Yondu Я требую место за столом! Я ношу эти пламя, как и ты!
Stakar Ogord Ты можешь носить нашу одежду! Но ты никогда не услышишь Рога Свободы, когда умрёшь, Йонду. И Цвета Огорда никогда не вспыхнут над твоей могилой.
[Стакар хватает Йонду за лацканы]
Stakar Ogord Если ты думаешь, что я получаю удовольствие, изгоняя тебя, ты ошибаешься. Ты разбил нам всем сердца.
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Drax Когда ты урод, и кто-то тебя любит, значит, любят тебя таким, какой ты есть.
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Peter Quill Моя мать всем говорила, что мой отец — из звёзд. У неё был рак мозга, так что все думали, что она бредит.
Ego Питер...
Peter Quill Слушай, я бы очень хотел во всё это поверить, правда. Но ты оставил самую замечательную женщину одну умирать.
Ego Я не хотел оставлять твою мать, Питер. Если я не буду регулярно возвращаться на свою планету и к свету внутри неё, это тело зачахнет и погибнет.
Peter Quill Так почему же ты не вернулся? Почему послал за мной Йонду? Криминала, из всех людей, чтобы забрать меня?
Ego Я любил твою мать, Питер! Я не мог ступить на Землю, где её нет! Ты не представляешь, как это!
Peter Quill Я точно знаю, как это — пришлось смотреть, как она умирает!
Ego [пауза] За миллионы и миллионы лет моего существования я совершил много ошибок, Питер. Но ты — не одна из них. Пожалуйста, дай мне шанс быть отцом, каким она хотела меня видеть.
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Mantis Этот ворчливый щенок такой милый, что мне хочется умереть!
🧡
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🥱
Peter Quill Что это?
Gamora ...Это просто что-то непроизнесённое.
🧡
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🥱
Rocket Так, мы опять спасаем галактику?
Peter Quill Похоже на то.
Rocket Отлично! Теперь мы сможем поднять цены — дважды спасли галактику!
Peter Quill Не могу поверить, что в голову тебе лезет именно ЭТО!
Rocket Это была просто случайная мысль, чувак! Я думал, мы друзья! Конечно, я забочусь о планетах, зданиях и всех животных на них.
Peter Quill И о людях.
Rocket Ну.
🧡
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🥱
Yondu Так почему Эго хотел, чтобы ты был здесь?
Peter Quill Ему нужна моя генетическая связь со Светом, чтобы помочь уничтожить вселенную. Он пытался научить меня управлять этой силой.
Yondu И как, получилось?
Peter Quill Немного... Я создал шар.
Yondu [в недоумении] Шар?
Peter Quill Я думал изо всех сил, вот что у меня вышло.
Yondu Ты «думал»? Ты думаешь, что когда я запускаю эту стрелу, я использую голову?
🧡
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🥱
Yondu Ты можешь обманывать себя и всех остальных, но меня не проведёшь. Я знаю, кто ты.
Rocket Ты ничего обо мне не знаешь, неудачник.
Yondu Я знаю о тебе всё. Ты делаешь вид, что самый жёсткий и свирепый, но на самом деле ты самый трусливый из всех.
Rocket Заткнись!
Yondu Я знаю, что ты крадёшь батарейки, которые тебе не нужны, и отталкиваешь всех, кто готов тебя принять, потому что даже чуть-чуть любви напоминает тебе, насколько огромна и пустая дыра внутри тебя.
Rocket Я сказал, заткнись!
Yondu Я знаю, эти учёные, что тебя сделали, им было плевать на тебя!
Rocket Я серьёзно, чувак!
Yondu Как и мои собственные грёбаные родители, что продали меня, своего же малыша, в рабство! Я знаю, кто ты, парень, потому что ты — я!
Rocket ...Что за пара мы такие?
Yondu Та, что сейчас собирается драться с целой планетой, я думаю.
Rocket Ладно, хорошо, это... погоди, с чем?
🧡
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Ego [держит плеер Квилла, пока звучит «Brandy»] «Моя жизнь, моя любовь, моя леди — это море.» Питер... это и есть Море.
[разбивает плеер]
🧡
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🥱
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