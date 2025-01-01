Rocket Он ненавидит шляпы.

Groot Я есть Грут.

Rocket На всех, не только на себя.

Groot Я есть Грут.

Rocket Сначала думаешь, что у кого-то странная форма головы... а потом понимаешь, что часть головы — это шляпа. Вот почему ты не любишь шляпы?

[Грут кивает]

Yondu [нетерпеливо] Это сейчас важный разговор?

[Грут снова пытается. Находит ящик с символом, похожим на украшение, которое дал ему Йонду. Убедившись, что украшение совпадает с символом, Грут вытягивает руки и открывает ящик. Обшаривает содержимое и достаёт... маленькую коробку конфет. Грут радуется, но вдруг слышит голос рядом с собой]

Kraglin Это не то.

[Краглин находит плавник. Подходит к клетке с Грутом и передаёт плавник Йонду. Йонду смотрит на него сурово]

Kraglin [смущённо] Я не хотел устраивать мятеж. Они убили всех моих друзей.

[пауза]

Yondu [резко] Приготовьте третий сектор к запуску.

[Краглин отдаёт честь, ставит Грута за решётку клетки и начинает уходить]

Rocket Ещё кое-что.

[Краглин останавливается]

Rocket У вас на корабле есть какие-нибудь копии старой музыки Квилла?