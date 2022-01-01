Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
И грянул шторм И грянул шторм
Киноафиша Фильмы И грянул шторм И грянул шторм, 2016: актеры и роли
The Finest Hours И грянул шторм 2016 / США
7.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

И грянул шторм, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крэйг Гиллеспи Крэйг Гиллеспи Craig Gillespie
В ролях
Крис Пайн Крис Пайн Chris Pine Холлидей Грейнджер Холлидей Грейнджер Holliday Grainger Кейси Аффлек Кейси Аффлек Casey Affleck Бен Фостер Бен Фостер Ben Foster Эрик Бана Эрик Бана Eric Bana Кайл Галлнер Кайл Галлнер Kyle Gallner Грэм МакТавиш Грэм МакТавиш Graham McTavish Рэйчел Броснахэн Рэйчел Броснахэн Rachel Brosnahan Джон Магаро Джон Магаро John Magaro Майкл Рэймонд-Джеймс Майкл Рэймонд-Джеймс Michael Raymond-James
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Ток шоу себя не окупают: домработница Киркорова не стала молчать о заработках
Оскандалившуюся на сцене Лолиту поставили на место: хватило пары слов
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Он был бы в ужасе»: известная певица призвала наследников Градского покаяться
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Приложение киноафиши