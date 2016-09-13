Наша рецензия

Месяц январь щедро принял в свои объятия киноистории, основанные на реальных событиях и декламирующие силу духа, истинную стойкость и отвагу в борьбе за жизнь. Это не обошло стороной и Крэйга Гиллеспи. Из всех предыдущих работ режиссёра единственной самобытной и претендующей на уникальный авторский стиль была лишь трагикомедия «Ларс и настоящая девушка», после чего постановщика засосало в требующее рамок болото «Диснея». К созданию фильма о сенсационных событиях 1952…