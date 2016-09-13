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И грянул шторм И грянул шторм
Киноафиша Фильмы И грянул шторм Отзывы о фильме «И грянул шторм»
The Finest Hours И грянул шторм 2016 / США
7.9 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «И грянул шторм»

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Наша рецензия

Месяц январь щедро принял в свои объятия киноистории, основанные на реальных событиях и декламирующие силу духа, истинную стойкость и отвагу в борьбе за жизнь. Это не обошло стороной и Крэйга Гиллеспи. Из всех предыдущих работ режиссёра единственной самобытной и претендующей на уникальный авторский стиль была лишь трагикомедия «Ларс и настоящая девушка», после чего постановщика засосало в требующее рамок болото «Диснея». К созданию фильма о сенсационных событиях 1952…

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Андрей 13 сентября 2016, 16:34
Оценка
сюжет простой, но интересно!
хорошая игра актёров и передача того, времени, в котором происходит сюжет. бросается в глаза почерк Диснея - мягкость сюжета без брызг крови в разные стороны.я рекомендую один раз посмотреть
13 сентября 2016, 16:34 Ответить
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