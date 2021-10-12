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Грег Тирнан
Грег Тирнан
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Фильмография Грег Тирнан
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Семейка Аддамс
анимация, фэнтези
2019, США
7.0
Полный расколбас
комедия
2016, США
5.0
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Ларч пугает Вещь в стоп-моушн ролике к мультфильму «Семейка Аддамс: Горящий тур»
Видео поделился художник покадровой анимации Лоуренс Беккер.
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12 октября 2021 13:35
Безумные приключения на каникулах: вышел новый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс: Горящий тур»
Анимационная лента о причудливом семействе на отдыхе выйдет 7 октября.
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8 сентября 2021 13:06
Персонажи мультфильма «Семейка Аддамс 2» получили индивидуальные постеры в виде открыток
В сиквеле главные герои отправятся в дорожное путешествие.
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6 сентября 2021 15:41
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