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Полный расколбас Полный расколбас
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Sausage Party Полный расколбас 2016 / США
6.0 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Полный расколбас»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

При упоминании в жанрах слова «мультфильм» мало кто ожидает увидеть кино для взрослых, потому что в первую очередь мультфильм – это всё-таки кино для детей. Но этот день настал – на экраны выходит анимационный фильм с рейтингом 18+, имя которому «Полный расколбас» («Sausage Party»). Режиссёрами необычного фильма для взрослых стали Грег Тирнан и Конрад Вернон. Сюжет фильма довольно необычен – это история продуктов из супермаркета. Сначала…

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Сергей Голубничев 18 июля 2016, 00:45
Зашибись, снимать начали про хавку. Мелочь посмотрит и звиздец..... И так нехрена не жрет.
18 июля 2016, 00:45 Ответить
Анна Пермякова 29 июля 2016, 17:15
Сергей, ну фильм же 18+, какая мелочь? Он и не рассчитан на детей. Это как хаять "южный парк" за пропаганду всего плохого)
29 июля 2016, 17:15 Ответить
Сергей V 26 августа 2016, 19:22
Оценка
Жду этот мультик!
26 августа 2016, 19:22 Ответить
Никита Ещин 6 сентября 2016, 19:18
жду не даждусь этого мультфильма 18+
6 сентября 2016, 19:18 Ответить
Валентин 8 сентября 2016, 08:46
Сразу же хочется выделить аудиторию этого фильма и попутно обозначить настроение и атмосферу творящегося на экране: это фильм не для ханжей на тему религии, веры, национальности, отношений, нашего мироуклада.
Этот фильм только для людей с широченным как наш мир чувством юмора.
Итак, с фокус группой определись, к фильму. Полный расколбас, это как удар меж ног по нашему мироустройству. Это грандиозно пошлая и от того такая настоящая калька нашей действительности, а в частности всех наших проблем на религиозные и национальные темы, этические нормы, все наши государственные разногласия.
Здесь весь сортирный юмор и колкости это лишь призма, через которую в мозгу отпечатывается посыл, которых хотят донести авторы. Конечно лента не лишена шуток ради шуток, чтобы тупо поржать, таков уж Сет Роган и его банда. И в самом деле это немного тормозит сюжет, есть и просто проседания в повествовании.
Видимо градус безумия в головах авторов зашкаливал и они на этапах съемок и монтажа отключались и забывали вставить в таки моменты шутки. А может просто хотели дать зрителю передышку, но не надо её, вот мне хотелось постоянного потока действия, гэгов, острот, чтобы расколбасило сознание в капусту.
Но есть решение этой проблемы: что-нибудь легко алкогольное перед сеансом, хот дог в рот и бегом на в кинозал.
А ещё лучше в охапку друзей и подруг, всем по 0,5 и писать кипятком со смеху и пережевывать историю продуктов в магазине.
P.S. Немного интриги: в конце фильма есть панацея от всех мировых дрязг, такой простой рецепт, что Джон Леннон бы одобрил :)
8 сентября 2016, 08:46 Ответить
SKY 8 сентября 2016, 10:49
Как сказал один зритель - в любой непонятной ситуации делай оргию
Фильм - зачот!
😂 😂 😂
8 сентября 2016, 10:49 Ответить
Инга Сулим 8 сентября 2016, 17:16
Оценка
Кто бы что там не говорил, а мультик отличный. Это не просто психоделический рассказ режиссера о том, как выживают продукты, но и полноценная история о любви, где затрагивается даже арабо-израильский конфликт! Многое утрировано и да, мультфильм пошлый до мозга костей, но в этом то и суть! Нас заставили встряхнуться и на полтора часа забыть обо всем и просто посмеяться! Мультик не привычного для всех формата и этим он цепляет. А то все боевики, да драмы - слишком скучно. В общем, всем советую идти на мульт! Оторвётесь и будете смеяться до коликов в животе, гарантирую!
8 сентября 2016, 17:16 Ответить
Лиса 9 сентября 2016, 00:26
Продуктовая порнография! Мультик ужасный! Потом это просочиться в интернет и это буду смотреть дети!
9 сентября 2016, 00:26 Ответить
Ольга 11 сентября 2016, 17:47
Предыдущий коммент бред! это не самое страшное что может просочиться в интернет..для 18+ мульт хорош)
11 сентября 2016, 17:47 Ответить
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