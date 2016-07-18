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При упоминании в жанрах слова «мультфильм» мало кто ожидает увидеть кино для взрослых, потому что в первую очередь мультфильм – это всё-таки кино для детей. Но этот день настал – на экраны выходит анимационный фильм с рейтингом 18+, имя которому «Полный расколбас» («Sausage Party»). Режиссёрами необычного фильма для взрослых стали Грег Тирнан и Конрад Вернон. Сюжет фильма довольно необычен – это история продуктов из супермаркета. Сначала…