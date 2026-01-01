Содержание:

Маттео Гарроне — Фильмы

- Маттео Гарроне — «Гоморра»

- Маттео Гарроне — «Страшные сказки»

Маттео Гарроне — Личная жизнь

Итальянский кинорежиссер, продюсер и сценарист Маттео Гарроне родился 15 октября 1968 года в Риме, Италия. Родители Маттео — люди искусства: отец Нико Гарроне — театральный критик, мать — Донателла Римольди — фотограф.

Маттео с детства проявлял интерес к кинематографу, учился в Школе искусств. После выпуска из школы работал оператором и художником.

Маттео Гарроне — Фильмы

В 1996 году Гарроне снял свой первый короткометражный фильм «Силуэт». Лента получила известную в Италии награду Sacher d'Oro итальянского режиссера и сценариста Нанни Моретти. Окрыленный успехом Гарроне снимает свой первый полнометражный фильм «Средиземноморье» (1996), в который вошла короткометражка «Силуэт».

В 1998 году вышла картина «Гости», рассказывающая про двух албанских иммигрантов, живущих в Риме. В этом году Гарроне также снял короткометражную ленту «Оресте Пипполо, свадебный фотограф».

Через два года режиссер представил картину «Римское лето».

Признание на родине пришло к Гарроне после выхода ленты «Таксидермист» (2002), за которую он был удостоен награды «Давида ди Донателло». Драма повествует о странной любви стареющего таксидермиста к молодому юноше. Таксидермист приглашает парня работать подмастерьем и предлагает ему жить у него дома. Картина была представлена на Каннском кинофестивале.

«Реальность» (2012) — полнометражная картина Гарроне, рассказывающая о мире телевизионных шоу. Отец семейства, торговец рыбой и комик по натуре Лучано становится участником телешоу «Большой брат». С этого момента реальная жизнь больше его не интересует. Первоначально режиссер хотел снять комедию по мотивам реальной истории. Но в итоге у Гарроне получилась полноценная драма. Картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля и была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».

В 2018 году Гарроне представил ленту «Догмэн», основанную на реальных событиях. История о тихом собачьем парикмахере Марчелло, который устал терпеть издевательства и убил местного бандита Симончино цепью для собак, была представлена в Канне. Актер Марчелло Фонте, сыгравший парикмахера, получил награду за лучшую мужскую роль.

Маттео Гарроне — «Гоморра»

Мировое признание к Гарроне пришло после выхода картины «Гоморра» (2008), снятой по мотивам одноименной книги Роберто Савиано. Главные герои фильма — люди, чьи судьбы пересекаются с мафиозными группировками. Криминальная драма о преступлениях неаполитанской мафии Каморры была представлена на кинофестивале в Канне, где завоевала Гран-при. Фильм получил 7 премий «Давида ди Донателло» и пять наград Европейской киноакадемии.

Маттео Гарроне — «Страшные сказки»

В 2015 году режиссер представил свой самый красочный и сказочный проект — ленту «Страшные сказки». Фильм снят по мотивам сказок писателя Джамбаттисты Базеле «Волшебная лань», «Блоха» и «Ободранная старуха». Действие разворачивается в трех волшебных королевствах. Проект собрал звездный состав: в ленте снялись Сальма Хайек, Венсан Кассель, Тоби Джонс, Джон К. Райли и Стэйси Мартин. Музыку к сказочному фильму написал Александр Деспла. Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале, однако фильм остался без призов. Тем не менее, «Страшные сказки» удостоились наград «Давида ди Донателло» во многих номинациях.

Маттео Гарроне — Личная жизнь

Гарроне женат на итальянской актрисе Нундзии Стефано и воспитывает сына Никола.