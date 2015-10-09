Страшные сказки
– Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце дракона. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному орку. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…
Начало такое красивое стильное неспешное интересное, что показалось - ну вот, наконец хорошее кино.
А после просмотра было ощущение что вляпался в грязь.
Ещё меньше уважения к европейскому кино и их сказкам Братьев Гримм, где всё дико, нелогично и как будто уродливо.
Смотрели крутейший сериал "Грошевые ужасы", но выматывающий душу? Вот это то же самое только хуже. Красиво, уродливо, и мерзкое ощущение от просмотра. Но многим понравится!
Авторизация по e-mail