Страшные сказки - тизер
Страшные сказки. Тизер

Страшные сказки. Тизер

Дата публикации: 17 апреля 2015
Страшные сказки – Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце дракона. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному орку. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…
MaxSPb 9 октября 2015, 16:47
К сожалению, буду ругать.

Начало такое красивое стильное неспешное интересное, что показалось - ну вот, наконец хорошее кино.

А после просмотра было ощущение что вляпался в грязь.

Ещё меньше уважения к европейскому кино и их сказкам Братьев Гримм, где всё дико, нелогично и как будто уродливо.



Смотрели крутейший сериал "Грошевые ужасы", но выматывающий душу? Вот это то же самое только хуже. Красиво, уродливо, и мерзкое ощущение от просмотра. Но многим понравится!
9 октября 2015, 16:47
Анастасия 9 октября 2015, 16:47
Этот фильм поймут единицы. Это фильм о Боге, душе, о мироздании. О том, что мир - это единство противоположностей. О том, что за грехи родителей отвечают дети. О том, что если в жизни хочешь лишь удовольствий, получишь много боли. О том, что разложение души не видно, зато потом очень больно. О том, что люди не умеют принимать жизнь и радоваться ей и за свои желания они готовы платить любую цену.
9 октября 2015, 16:47
Елена 9 октября 2015, 16:47
Впечатления неоднозначные, но очень сильные. Фильм заставляет задуматься о цене удовольствий и достижении мечты, показывает уродливость королей и , наоборот, благородство простолюдинов. Великолная стенография и костюмы.Посмотреть рекомендую и молодежи, и постарше. Вот детям до 18 совершенно ни к чему.
9 октября 2015, 16:47
6.4 Страшные сказки
Страшные сказки фэнтези, исторический, 2015, Италия / Франция / Великобритания
