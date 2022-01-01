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Страшные сказки Страшные сказки
Киноафиша Фильмы Страшные сказки Страшные сказки, 2015: актеры и роли
Il racconto dei racconti Страшные сказки 2015 / Италия / Франция / Великобритания
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Страшные сказки, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Маттео Гарроне Маттео Гарроне Matteo Garrone
В ролях
Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Венсан Кассель Венсан Кассель Vincent Cassel Джон Си Райли Джон Си Райли John C. Reilly Тоби Джонс Тоби Джонс Toby Jones Ширли Хендерсон Ширли Хендерсон Shirley Henderson Хейли Кармайкл Hayley Carmichael Бебе Кейв Bebe Cave Кристиан Лис Christian Lees
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