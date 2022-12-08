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Сказка сказок, 1979

1979 / СССР
8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм – чередование картин, воспоминаний, перемещающих зрителя в разные эпохи. Главный герой, серый волк из колыбельной, с грустным пониманием смотрит на мир. Среди других персонажей – поэт, ожидающий вдохновения, прачка, рыбак и маленький мальчик. Рядом с миром чудес, в котором зимой с деревьев падают большие спелые яблоки, реальная жизнь примыкает к потоку машин, несущихся по шумным шоссе, а ночную тишь разрывает плач женщин, чьи мужья не вернулись с войны…

  • Название мультфильма, как и его сюжет, вдохновлены стихотворением турецкого поэта Назыма Хикмета. Первоначальное название «Придет серенький волчок» по странным причинам было отвергнуто советской цензурой.
  • По своей поэтике и технике анимации фильм близок к картинам Андрея Тарковского, рисунку Пабло Пикассо и японской гравюре Укие-э, в особенности работам Хокусая.
  • Звуки ребенка, пьющего молоко, на самом деле были звуками щенка, а грустные глаза волка были скопированы с журнальной фотографии спасенного котенка.
  • Как и всегда, Юрий Норштейн работал над фильмом со своей женой Франческой Ярбусовой. Он делал персонажей и сцены, а Ярбусова рисовала силуэты и декорации. Они все делали вручную, хотя большинство аниматоров уже перешло на компьютеры.

Фильм о памяти, постоянно возвращающей автора к теме войны. Использованы произведения Баха и Моцарта, а также популярные мелодии 30-х годов.

8.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 29 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 5 января 1979
Возраст 0+
Режиссер
Юрий Норштейн
В ролях
Александр Калягин
Александр Калягин
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Сказка сказок 2 постера
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В Москве и Санкт-Петербурге состоятся показы «Ёжика в тумане» и «Сказки сказок» Юрия Норштейна На московском показе зрители смогут вживую пообщаться с самими отечественным классиком анимации.
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8 декабря 2022 13:32
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