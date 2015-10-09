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Страшные сказки Страшные сказки
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Il racconto dei racconti Страшные сказки 2015 / Италия / Франция / Великобритания
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Страшные сказки»

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Наша рецензия

Шапито-шоу: угощение и распутничество Маттео Гарроне, таксидермист (именно так называется его фильм 2002 года) современной итальянской реальности, взялся за барочное фэнтези по мотивам крестьянского фольклора. Материей его нового опуса, который, если следовать терминологии, сложившейся с конца XVIII века, зачат в царстве готического ужаса, – стал знаменитый «Пентамерон», он же «Сказка сказок: Забава для малых ребят», созданный в XVII столетии неаполитанским писателем Джамбаттистой Базиле на…

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MaxSPb 9 октября 2015, 16:47
К сожалению, буду ругать.

Начало такое красивое стильное неспешное интересное, что показалось - ну вот, наконец хорошее кино.

А после просмотра было ощущение что вляпался в грязь.

Ещё меньше уважения к европейскому кино и их сказкам Братьев Гримм, где всё дико, нелогично и как будто уродливо.



Смотрели крутейший сериал "Грошевые ужасы", но выматывающий душу? Вот это то же самое только хуже. Красиво, уродливо, и мерзкое ощущение от просмотра. Но многим понравится!
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Анастасия 9 октября 2015, 16:47
Этот фильм поймут единицы. Это фильм о Боге, душе, о мироздании. О том, что мир - это единство противоположностей. О том, что за грехи родителей отвечают дети. О том, что если в жизни хочешь лишь удовольствий, получишь много боли. О том, что разложение души не видно, зато потом очень больно. О том, что люди не умеют принимать жизнь и радоваться ей и за свои желания они готовы платить любую цену.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
Елена 9 октября 2015, 16:47
Впечатления неоднозначные, но очень сильные. Фильм заставляет задуматься о цене удовольствий и достижении мечты, показывает уродливость королей и , наоборот, благородство простолюдинов. Великолная стенография и костюмы.Посмотреть рекомендую и молодежи, и постарше. Вот детям до 18 совершенно ни к чему.
9 октября 2015, 16:47 Ответить
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