Шапито-шоу: угощение и распутничество Маттео Гарроне, таксидермист (именно так называется его фильм 2002 года) современной итальянской реальности, взялся за барочное фэнтези по мотивам крестьянского фольклора. Материей его нового опуса, который, если следовать терминологии, сложившейся с конца XVIII века, зачат в царстве готического ужаса, – стал знаменитый «Пентамерон», он же «Сказка сказок: Забава для малых ребят», созданный в XVII столетии неаполитанским писателем Джамбаттистой Базиле на…
Начало такое красивое стильное неспешное интересное, что показалось - ну вот, наконец хорошее кино.
А после просмотра было ощущение что вляпался в грязь.
Ещё меньше уважения к европейскому кино и их сказкам Братьев Гримм, где всё дико, нелогично и как будто уродливо.
Смотрели крутейший сериал "Грошевые ужасы", но выматывающий душу? Вот это то же самое только хуже. Красиво, уродливо, и мерзкое ощущение от просмотра. Но многим понравится!
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