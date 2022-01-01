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Шпионский мост Шпионский мост
Киноафиша Фильмы Шпионский мост Шпионский мост, 2015: актеры и роли
Bridge of Spies Шпионский мост 2015 / США
7.5 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Шпионский мост, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Эми Райан Эми Райан Amy Ryan Алан Алда Алан Алда Alan Alda Марк Райлэнс Марк Райлэнс Mark Rylance Билли Магнуссен Билли Магнуссен Billy Magnussen Остин Стоуэлл Остин Стоуэлл Austin Stowell Ив Хьюсон Ив Хьюсон Eve Hewson Доменик Ломбардоззи Доменик Ломбардоззи Domenick Lombardozzi Себастьян Кох Себастьян Кох Sebastian Koch
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