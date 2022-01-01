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Шпионский мост
Шпионский мост, 2015: актеры и роли
Bridge of Spies
Шпионский мост
2015 / США
Трейлер
7.5
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Шпионский мост, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг
Steven Spielberg
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Эми Райан
Amy Ryan
Алан Алда
Alan Alda
Марк Райлэнс
Mark Rylance
Билли Магнуссен
Billy Magnussen
Остин Стоуэлл
Austin Stowell
Ив Хьюсон
Eve Hewson
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