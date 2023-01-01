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Шпионский мост Шпионский мост
Киноафиша Фильмы Шпионский мост Награды и номинации фильма Шпионский мост
Bridge of Spies Шпионский мост 2015 / США
7.6 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Шпионский мост

Вся информация о фильме
Оскар 2016 Оскар 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2016 Золотой глобус 2016
Лучший актёр второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016 Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
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