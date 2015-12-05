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Шпионский мост Шпионский мост
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Bridge of Spies Шпионский мост 2015 / США
7.6 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Шпионский мост»

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«Шпионский мост» – один из самых политически рельефных и политически образцовых фильмов последних десятилетий. Начавшись как судебная драма в духе «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, новая картина Спилберга постепенно перерастает в шпионско-плутовскую версию его же «Спасения рядового Райана», не переставая, впрочем, продолжать взятую с первых же кадров судебно-гуманистическую линию. Линия эта, унаследованная Спилбергом прямиком от Люмета, демонстрирует, как «маленький человек» – простой…

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SKY 5 декабря 2015, 16:04
Афигенный фильм - всем смотреть!!!!
5 декабря 2015, 16:04 Ответить
Андрей 19 февраля 2017, 12:40
Оценка
очень хороший фильм!
рекомендую к просмотру!
Том Хэнкс просто потрясающий актёр!
захотелось вспомнить историю Берлинской Стены через литературу и документальные фильмы...
19 февраля 2017, 12:40 Ответить
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