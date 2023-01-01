Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Госпожа Палфрей в Клейрмонте Госпожа Палфрей в Клейрмонте
Киноафиша Фильмы Госпожа Палфрей в Клейрмонте Фильмы похожие на Госпожа Палфрей в Клейрмонте
Mrs. Palfrey at the Claremont Госпожа Палфрей в Клейрмонте 2005 / США / Великобритания
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Госпожа Палфрей в Клейрмонте

Вся информация о фильме
Миссис Харрис едет в Париж
Миссис Харрис едет в Париж
драма 2022, США
7.0
Иногда всегда никогда
Иногда всегда никогда
комедия, драма, мистика 2018, Великобритания
6.0
Рыжим тут не место
Рыжим тут не место
триллер, драма 2017, Ирландия / Канада
5.0
Софи и восходящее солнце
Софи и восходящее солнце
драма 2016, США
6.0
На паузе
На паузе
комедия, мелодрама 2014, Ирландия
5.0
Эльза и Фред
Эльза и Фред
мелодрама, семейный, комедия 2014, США
6.0
Большая афера
Большая афера
комедия 2013, Канада
7.0
Один еще не одинок
Один еще не одинок
исторический 2013, США
4.0
Самый близкий друг
Самый близкий друг
драма 2012, США
4.0
Still
Still
драма 2012, Канада
7.0
Родственнички
Родственнички
драма 2011, США
6.0
Звезды под Луною
Звезды под Луною
мелодрама, военный, драма 2007, Италия / Великобритания / Венгрия
6.0
Короткая встреча
Короткая встреча
мелодрама, драма 1945, Великобритания
8.0
Джолин
Джолин
драма 2008, США
6.0
Колыбельная для Пи
Колыбельная для Пи
драма 2010, Франция / Канада
6.0
Смерть Сталина
Смерть Сталина
комедия 2017, Великобритания / Франция
5.0
Хороший денек для свадьбы
Хороший денек для свадьбы
драма, комедия 2011, США
5.0
Отсчет утопленников
Отсчет утопленников
драма, комедия 1988, Нидерланды / Великобритания
7.0
Элфи
Элфи
драма, комедия 1966, Великобритания
7.0
Гротеск
Гротеск
драма, ужасы, комедия 1995, Великобритания
5.0
Территория девственниц
Территория девственниц
комедия, приключения, мелодрама, драма 2007, США
5.0
Дом вверх дном
Дом вверх дном
комедия 2003, США
6.0
Каллас навсегда
Каллас навсегда
драма 2002, Италия / Франция / Испания / Великобритания / Румыния
4.0
Молодая Виктория
Молодая Виктория
драма 2009, Великобритания / США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше