Рыжим тут не место, 2017

Когда бродяга из глубинки Сэмми приезжает в город в поисках очередной пинты и веселой компании, он получает намного больше, чем мог ожидать. Еда, ночлег, возможность лучшего будущего – и все это благодаря рыжеволосой Джамали и ее брату Джейсону, которые мечтают вырваться из обыденности. Но не так-то легко пробиться, если живёшь в местечке под названием Venus Holler (Крик Венеры). Сэмми ощущает беспомощность в борьбе с предрассудками, но самое трудное, с чем предстоит сразиться – демоны в его собственной голове.