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Рыжим тут не место Рыжим тут не место
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Tomato Red

Рыжим тут не место, 2017

2017 / Ирландия / Канада
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Факты О фильме

- Фильм по роману американского представителя «нуарный вестерн» Дэниела Вудрелла, который также написал популярные и впоследствии экранизированные романы «Зимняя кость» и «Погоня с дьяволом».

Когда бродяга из глубинки Сэмми приезжает в город в поисках очередной пинты и веселой компании, он получает намного больше, чем мог ожидать. Еда, ночлег, возможность лучшего будущего – и все это благодаря рыжеволосой Джамали и ее брату Джейсону, которые мечтают вырваться из обыденности. Но не так-то легко пробиться, если живёшь в местечке под названием Venus Holler (Крик Венеры). Сэмми ощущает беспомощность в борьбе с предрассудками, но самое трудное, с чем предстоит сразиться – демоны в его собственной голове.

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 3 марта 2017
Премьера онлайн 16 февраля 2021
Премьера в мире 24 февраля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Хуанита Уилсон
В ролях
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Джейк Вири
Анна Фрил
Анна Фрил
Ник Ру
Ник Ру
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рыжим тут не место 2 постера
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