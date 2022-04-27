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Миссис Харрис едет в Париж
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Mrs Harris Goes to Paris

Миссис Харрис едет в Париж, 2022

2022 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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8.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Год выпуска 2022
Премьера в России 20 октября 2022
Премьера в мире 27 апреля 2022
Прокатчик UPI
Режиссер
Энтони Фабиан
В ролях
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Анна Чэнселлор
Анна Чэнселлор
Лукас Браво
Лукас Браво
Роуз Уильямс
Роуз Уильямс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Миссис Харрис едет в Париж 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Милая пожилая женщина мечтает о платье от Christian Dior в трейлере комедии «Миссис Харрис едет в Париж» Изменить свою жизнь никогда не поздно.
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28 апреля 2022 15:35
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