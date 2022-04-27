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Миссис Харрис едет в Париж
Mrs Harris Goes to Paris
Миссис Харрис едет в Париж, 2022
2022 / США
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
8.0
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Год выпуска
2022
Премьера в России
20 октября 2022
Премьера в мире
27 апреля 2022
Прокатчик
UPI
Режиссер
Энтони Фабиан
В ролях
Джейсон Айзекс
Лесли Мэнвилл
Анна Чэнселлор
Лукас Браво
Роуз Уильямс
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Новости о фильме
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Милая пожилая женщина мечтает о платье от Christian Dior в трейлере комедии «Миссис Харрис едет в Париж»
Изменить свою жизнь никогда не поздно.
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28 апреля 2022 15:35
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