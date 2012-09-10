Оповещения от Киноафиши
7.4
Рейтинг IMDb: 7.4
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Всё ещё мой
Всё ещё мой
Still
18+
драма
Всё ещё мой
трейлер
трейлер
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2012
Премьера в мире
10 сентября 2012
Дата выхода
6 июня 2013
Австралия
9 января 2015
Испания
10 сентября 2012
Канада
26 июня 2013
Нидерланды
12 июля 2013
США
MPAA
PG-13
Сборы в мире
$1 552 730
Производство
Mulmur Feed Co. Production, Mulmur Feed Company
Другие названия
Still Mine, Siempre estaré contigo, Điều Còn Mãi, Für immer dein, Jusqu'au bout, Quédate conmigo, Resta con me, Siempre estaré a tu lado, Still, Всё ещё мой
Режиссер
Майкл МакГоуэн
В ролях
Джеймс Кромуэлл
Женевьев Бюжо
Кэмпбелл Скотт
Джули Стюарт
Рик Робертс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
15
голосов
7.4
IMDb
Цитаты
Craig Morrison
Возраст — это абстракция, а не тюрьма.
Кадры из фильма
