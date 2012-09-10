Оповещения от Киноафиши
7.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Всё ещё мой

Still 18+
Страна Канада
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 10 сентября 2012
Дата выхода
6 июня 2013 Австралия
9 января 2015 Испания
10 сентября 2012 Канада
26 июня 2013 Нидерланды
12 июля 2013 США
MPAA PG-13
Сборы в мире $1 552 730
Производство Mulmur Feed Co. Production, Mulmur Feed Company
Другие названия
Still Mine, Siempre estaré contigo, Điều Còn Mãi, Für immer dein, Jusqu'au bout, Quédate conmigo, Resta con me, Siempre estaré a tu lado, Still, Всё ещё мой
Режиссер
Майкл МакГоуэн
Майкл МакГоуэн
В ролях
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Женевьев Бюжо
Кэмпбелл Скотт
Кэмпбелл Скотт
Джули Стюарт
Рик Робертс
Все актеры и съемочная группа
7.4
7.4 IMDb
