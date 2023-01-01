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Госпожа Палфрей в Клейрмонте
Госпожа Палфрей в Клейрмонте, 2005: актеры и роли
Mrs. Palfrey at the Claremont
Госпожа Палфрей в Клейрмонте
2005 / США / Великобритания
7.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Госпожа Палфрей в Клейрмонте, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэн Айрлэнд
Dan Ireland
В ролях
Руперт Френд
Rupert Friend
Зои Таппер
Zoe Tapper
Роберт Лэнг
Robert J. Lang
Марсия Уоррен
Marcia Warren
Анна Мэсси
Anna Massey
Джорджина Хейл
Georgina Hale
Милисент Мартин
Джоан Плоурайт
Joan Plowright
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