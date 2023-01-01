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Госпожа Палфрей в Клейрмонте Госпожа Палфрей в Клейрмонте
Киноафиша Фильмы Госпожа Палфрей в Клейрмонте Госпожа Палфрей в Клейрмонте, 2005: актеры и роли
Mrs. Palfrey at the Claremont Госпожа Палфрей в Клейрмонте 2005 / США / Великобритания
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Госпожа Палфрей в Клейрмонте, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэн Айрлэнд Dan Ireland
В ролях
Руперт Френд Руперт Френд Rupert Friend Зои Таппер Зои Таппер Zoe Tapper Роберт Лэнг Robert J. Lang Марсия Уоррен Marcia Warren Анна Мэсси Anna Massey Джорджина Хейл Georgina Hale Милисент Мартин Джоан Плоурайт Джоан Плоурайт Joan Plowright
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