«Йоганутые»: Рецензия Киноафиши

Нацисочная вечеринка

В прокате фильм «Йоганутые» (Yoga Hosers) от культового комедийного режиссёра Кевина Смита, который уже давно обзавёлся огромной армией поклонников. Пока в разработке находятся сиквелы «Клерков» и «Тусовщиков из супермаркета», Смит развлекается, выпуская на экраны «Канадскую трилогию». Но критикам пришлись не по душе как положивший ей начало «Бивень», так и второй фильм цикла «Йоганутые». Мол, постановщик, некогда выдавший остроумные хиты, пусть и с юмором ниже пояса, пустился в откровенную бессмыслицу и перестал задумываться о хоть каком бы то ни было связном сюжете. Ну а Смиту все равно, ведь не так давно он заявил, что перестаёт снимать кино для зрителей в угоду личному веселью. Но так ли это плохо, когда режиссёр, сохраняя все фирменные приёмы, отходит от привычных канонов и создаёт нечто, чего от него никто не ожидал?

Кадр из фильма «Йоганутые»

Главными героинями «Йоганутых» стали те самые девочки-клерки из «Бивня». Колин МакКензи (Харли Куинн Смит) и Колин Колетт (Лили Роуз Депп) – лучшие подруги. Они всё делают вместе: сидят за одной партой, работают в одном магазине, поют песни, зависают в телефонах и занимаются йогой. Вроде бы вполне себе обыкновенная жизнь современных подростков, заканчивающих среднюю школу. Но вдруг по городу проходят слухи о загадочных убийствах с расчленёнкой, и, как ни странно, именно Колин и Колин предстоит столкнуться с нападавшими и в то же время одолеть ещё одного, куда более страшного врага. И сделают они это при помощи «позы воина» и «собаки мордой вниз».

Кадр из фильма «Йоганутые»

Можно сколько угодно винить Кевина Смита и его «Йоганутых» в покушении на здравый смысл и попытки навязать публики нечто, не имеющее художественной ценности, однако режиссёр настолько независим от мнения окружающих и так сильно выделяется собственным стилем, что сделать это просто невозможно. Фильм получился очень семейным и товарищеским, и это относится не к его целевой аудитории, а к людям, принявшим в нём участие. Мало того, что в картине сыграли сразу две пары родителей и их дочерей (Кевин Смит, Дженнифер Швалбах, Харли Куинн Смит и Джонни Депп, Ванесса Пароди, Лили Роуз Депп), но также известный товарищ и коллега режиссёра Джейсон Мьюз, Джастин Лонг из «Бивня» и даже сам Стэн Ли, который уже второй раз появляется у Смита в камео.

Кадр из фильма «Йоганутые»

Кроме этого, фильм является неким наследием «Клерков», только рассчитанным на подростков и с присутствием элемента фантастики. Казалось, вот-вот одна Колин скажет, что у неё есть дядюшка Данте, а другая упомянёт дядю Рэндала. И в каждую сцену просачивается фирменный смитовский юмор вместе с пародиями на массовую культуру и всевозможными отсылками к любимым франшизам режиссёра. А любители йоги, или по крайне мере те из них, у кого в почёте чёрный юмор, и вовсе должны радоваться, ведь не было ещё фильма, где этому занятию уделяется столько внимания, хоть и в саркастичной манере.

Кадр из фильма «Йоганутые»

Сами же юные дарования в лице отпрысков Деппа и Смита показывают на экране высший класс, распевая песенки собственного сочинения и уничтожая сосисочных нацистов. Их персонажи – это карикатурное изображение современных подростков, которые всё больше времени уделяют социальным сетям и постепенно забывают старую культуру, заменяя её новыми ценностями. Однако в этом нет ни капли негатива и осуждения, а, скорее, таким образом показана эволюция масскульта. Смит понимает, что всё то, на чём он сам вырос, становится менее актуальным, но его любовь всё так же сходит лавиной с экрана, просто в несколько иной оболочке.

Кадр из фильма «Йоганутые»

В общем, режиссёр решил оторваться по полной вместе со своими близкими. И винить его в этом нельзя, и понять его можно. Ведь если он занимается именно тем, что ему приятно делать в данный момент, то пусть продолжает в том же духе, ведь без любви к своему творчеству на экранах появилось бы чудовище куда омерзительней двух его последних картин. Ну а свой зритель найдётся всегда. Поэтому тут сложно угадать, кто же окажется на одной волне со Смитом в этот раз. Но если «Бивень» вам пришёлся по душе, то «Йоганутых» посмотреть можно и даже нужно.

Кадр из фильма «Йоганутые»

В российском прокате с 28 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Йоганутые»

Трошина Олеся