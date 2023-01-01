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Пчелка Майя
Пчелка Майя, 2014: актеры и роли
Maya the Bee Movie
Пчелка Майя
2014 / Австралия / Германия
Трейлер
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Пчелка Майя, 2014: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Алекс Стадерманн
Alexs Stadermann
В ролях
Коко Джек Гиллис
Коди Смит-МакФи
Kodi Smit-McPhee
Ричард Роксбург
Richard Roxburgh
Ноа Тейлор
Noah Taylor
Джеки Уивер
Jacki Weaver
Мириам Маргулис
Miriam Margolyes
Энди МакФи
Andy McPhee
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