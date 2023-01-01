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Пчелка Майя Пчелка Майя
Киноафиша Фильмы Пчелка Майя Пчелка Майя, 2014: актеры и роли
Maya the Bee Movie Пчелка Майя 2014 / Австралия / Германия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Пчелка Майя, 2014: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Алекс Стадерманн Алекс Стадерманн Alexs Stadermann
В ролях
Коко Джек Гиллис Коди Смит-МакФи Коди Смит-МакФи Kodi Smit-McPhee Ричард Роксбург Ричард Роксбург Richard Roxburgh Ноа Тейлор Ноа Тейлор Noah Taylor Джеки Уивер Джеки Уивер Jacki Weaver Мириам Маргулис Мириам Маргулис Miriam Margolyes Энди МакФи Andy McPhee
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