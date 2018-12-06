Ледяная принцесса, 2019

Малыш-сирота Табалуга живет в теплом и красочном королевстве Лугоземье. Он последний на земле дракон, но – вот незадача! – совсем не обладает способностью выдыхать пламя. В поисках своего огня Табалуга отправляется в соседние вражеские земли Лютостужья. Здесь герой знакомится с прекрасной принцессой Лилли и ее другом, полярным медведем по имени Лимбо. Вместе новые приятели отправляются за помощью к правителю Лютостужья, деспотичному снеговику Арктосу, даже не подозревая, что именно он в ответе за исчезновение всех драконов и смерть родителей Табалуги.
На своем пути Табалуге и Лилли предстоит пережить множество захватывающих, а порой и опасных приключений, чтобы найти драконий огонь и примирить наконец жителей Лугоземья и Лютостужья.
Мультфильм “Ледяная принцесса” стал анимационным дебютом немецкого режиссера Свена Унтервальдта-младшего, известного своими эпатажными комедиями “Как кролики” (2002), “7 гномов” (2004) и “Кольца Нибелунгов” (2005), также работой над сериалом “Берлин, Берлин” (2002–2005).
Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное сияние, живет Ледяная принцесса Лилли с голубыми, как древний лед, волосами. Однажды Лилли и её друг, полярный медведь Лимбо, встречают юного дракона, который не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но путь, который их ждет, будет не из легких, впереди новых друзей ждет немало приключений и опасных испытаний.