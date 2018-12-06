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Ледяная принцесса Ледяная принцесса
Киноафиша Фильмы Ледяная принцесса
Tabaluga

Ледяная принцесса, 2019

2019 / Германия
5.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Малыш-сирота Табалуга живет в теплом и красочном королевстве Лугоземье. Он последний на земле дракон, но – вот незадача! – совсем не обладает способностью выдыхать пламя. В поисках своего огня Табалуга отправляется в соседние вражеские земли Лютостужья. Здесь герой знакомится с прекрасной принцессой Лилли и ее другом, полярным медведем по имени Лимбо. Вместе новые приятели отправляются за помощью к правителю Лютостужья, деспотичному снеговику Арктосу, даже не подозревая, что именно он в ответе за исчезновение всех драконов и смерть родителей Табалуги.

На своем пути Табалуге и Лилли предстоит пережить множество захватывающих, а порой и опасных приключений, чтобы найти драконий огонь и примирить наконец жителей Лугоземья и Лютостужья.

Мультфильм “Ледяная принцесса” стал анимационным дебютом немецкого режиссера Свена Унтервальдта-младшего, известного своими эпатажными комедиями “Как кролики” (2002), “7 гномов” (2004) и “Кольца Нибелунгов” (2005), также работой над сериалом “Берлин, Берлин” (2002–2005).

  • “Ледяная принцесса” является своеобразным спин-оффом телевизионного мультсериала “Табалуга” (1994), созданного австралийской анимационной студией Yoram Gross Films Studio (ныне – Flying Bark Productions) в сотрудничестве с Германией. Спонсорами сериала стали крупные компании, в том числе Coca-Cola. За период с 1997 по 2004 годы он был показан более чем в ста странах мира, включая Россию (каналы СТС и “Теленяня”).
  • “Папой” персонаж Табалуги стал немецкий певец румынского происхождения Петер Маффай. В 1983 году вышел детская музыкальная аудиосказка “Табалуга и путешествие в Благоразумие”. Альбом, к которому прилагалась книга с иллюстрациями Хельме Хайне, разошелся тиражом в 2,5 миллионов экземпляров. Впоследствии было выпущено еще пять аудиоальбомов, посвященных приключениям Табалуги.
  • Автором рисованного образа Табалуги стал художник Хельме Гейне.
  • И “Ледяная принцесса”, и мультсериал “Табалуга” основаны на театральном мюзикле “Табалуга и Лилли” (1994) Петера Маффая и поэта-песенника Рольфа Зуковски, известного своими детскими композициями. В свое время мюзикл приобрел большую популярность в Европе и положил начало полноценной медиафраншизе.
  • Через некоторое время после запуска мультсериала “Табалуга” на немецком телеканале ZDF было запущено детское телешоу “Табалуга тиви”, которое ныне насчитывает более 500 выпусков.
  • Оригинальное название мультфильма – “Табалуга”. Мировая премьера ленты состоялась 25 ноября 2018 года, а в России она вышла 25 января 2020 года, собрав 152 588 долларов. Мировые сборы картины составили 4 976 097 долларов.
  • По сюжету мультсериала “Табалуга” 1994-2004 гг. правителя Лугоземья и отца маленького дракона зовут Тирион. По официальной версии, данный факт не имеет никакого отношения к книгам Джорджа Мартина “Песнь льда и огня”, первая из которых (“Игра престолов”) вышла в 1996 году.
  • “Ледяная принцесса” – не первый полнометражный мультфильм о приключениях дракончика Табалуги. В 2002 году на экраны вышел двухмерный мультик “Табалуга и Лео: Рождественская история” о мальчике Лео, попавшим в канун Рождества в Лугоземье. Дракону Табалуге по сюжету предстоит защитить Лео от Арктоса.
  • В российском дубляже Табалугу озвучил актер театра и кино Антон Колесников, известный своими ролями в киножурнале “Ералаш”, работе в сериалах “Дружная семейка” и “Простые истины”. На счету у Колесникова – озвучивание более 200 картин и сериалов, включая мультсериал “Гравити Фолз”.
  • В саундтрек к мультфильму вошли 13 песен.
  • Над производством “Ледяной принцессы работали” в Мюнхене, Гамбурге и Канаде.
  • К выходу мультфильма на киноэкраны также была выпущена аудиокнига.

Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное сияние, живет Ледяная принцесса Лилли с голубыми, как древний лед, волосами. Однажды Лилли и её друг, полярный медведь Лимбо, встречают юного дракона, который не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но путь, который их ждет, будет не из легких, впереди новых друзей ждет немало приключений и опасных испытаний. 

5.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 января 2020
Премьера онлайн 4 октября 2019
Премьера в мире 6 декабря 2018
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Свен Унтервальдт мл.
Свен Унтервальдт мл.
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ледяная принцесса 4 постера
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Наша рецензия
Были времена, когда волшебные страны Лугоземье и Ледостужье жили в мире и согласии под защитой могучих драконов, которых все животные любили и уважали. Но однажды к власти в Ледостужье пришёл злой снеговик Арктос, который истребил драконов и отделил своё снежное царство от прочего мира неприступной ледяной стеной. К счастью, последние два ледостужных дракона за минуту до гибели всё же смогли передать своё яйцо на другую сторону пограничного чекпойнта. Из этого яйца и появился на свет Табалуга.…
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Эвелина Серебрякова 17 января 2020, 22:41
Ооо ностальгия детства!! Обожаю этот мультик про дракончика табалугу. Никак не пойму зачем вставили принцессу без нее мультик естественное был. На… Читать дальше…
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