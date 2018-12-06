Ледяная принцесса, 2019

Малыш-сирота Табалуга живет в теплом и красочном королевстве Лугоземье. Он последний на земле дракон, но – вот незадача! – совсем не обладает способностью выдыхать пламя. В поисках своего огня Табалуга отправляется в соседние вражеские земли Лютостужья. Здесь герой знакомится с прекрасной принцессой Лилли и ее другом, полярным медведем по имени Лимбо. Вместе новые приятели отправляются за помощью к правителю Лютостужья, деспотичному снеговику Арктосу, даже не подозревая, что именно он в ответе за исчезновение всех драконов и смерть родителей Табалуги.

На своем пути Табалуге и Лилли предстоит пережить множество захватывающих, а порой и опасных приключений, чтобы найти драконий огонь и примирить наконец жителей Лугоземья и Лютостужья.

Мультфильм “Ледяная принцесса” стал анимационным дебютом немецкого режиссера Свена Унтервальдта-младшего, известного своими эпатажными комедиями “Как кролики” (2002), “7 гномов” (2004) и “Кольца Нибелунгов” (2005), также работой над сериалом “Берлин, Берлин” (2002–2005).