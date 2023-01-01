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Обитель проклятых Обитель проклятых
Киноафиша Фильмы Обитель проклятых Обитель проклятых, 2014: актеры и роли
Eliza Graves / Stonehearst Asylum Обитель проклятых 2014 / США
8.0 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Обитель проклятых, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Андерсон Брэд Андерсон Brad Anderson
В ролях
Кейт Бекинсейл Кейт Бекинсейл Kate Beckinsale Джим Стерджесс Джим Стерджесс Jim Sturgess Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Дэвид Тьюлис Дэвид Тьюлис David Thewlis Джейсон Флеминг Джейсон Флеминг Jason Flemyng Софи Кеннеди Кларк Sophie Kennedy Clark Шинед Кьюсак Шинед Кьюсак Sinéad Cusack
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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