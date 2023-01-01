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Обитель проклятых
Обитель проклятых, 2014: актеры и роли
Eliza Graves / Stonehearst Asylum
Обитель проклятых
2014 / США
Трейлер
8.0
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Обитель проклятых, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Андерсон
Brad Anderson
В ролях
Кейт Бекинсейл
Kate Beckinsale
Джим Стерджесс
Jim Sturgess
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Майкл Кейн
Michael Caine
Дэвид Тьюлис
David Thewlis
Джейсон Флеминг
Jason Flemyng
Софи Кеннеди Кларк
Sophie Kennedy Clark
Шинед Кьюсак
Sinéad Cusack
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
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