«Обитель проклятых» (которая в оригинале именуется то Eliza Graves, то Stonehearst Asylum, в зависимости от региона проката) – это экранизация не столько рассказа Эдгара По, сколько известного профессионального анекдота: «В психиатрии кто первым надел халат, тот и доктор». Хотя, вообще говоря, произведение, вдохновившее авторов «Обители проклятых», – ровно о том же. Речь о крохотном рассказике под названием «Система доктора Смоля и…
да-да, именно так! Надеюсь, что Кингсли схитрил в очередной раз, решил побыть "счастливым конем". Всё у него будет хорошо, насколько это возможно)
3\10.
Моральная дилемма, тут в одном диалоге, в клетке, с бывшей медсестрой. У всех остальных дилемм не было, все были "распределены" четко на команды. Посыл слишком грубый, описание не живое, разговоры скучнейшие, саспенс отсутствует, сопереживать тупо некому.
Обидно, если наоборот...
По итогу 8/10. Произведение Эдгара По обязательно перечитаю. А Стерджесс и правда хорошенький
По части экранизации По "Три шага в бреду" никто пока не переплюнул.
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