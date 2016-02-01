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Обитель проклятых Обитель проклятых
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Eliza Graves / Stonehearst Asylum Обитель проклятых 2014 / США
8.0 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Обитель проклятых»

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«Обитель проклятых» (которая в оригинале именуется то Eliza Graves, то Stonehearst Asylum, в зависимости от региона проката) – это экранизация не столько рассказа Эдгара По, сколько известного профессионального анекдота: «В психиатрии кто первым надел халат, тот и доктор». Хотя, вообще говоря, произведение, вдохновившее авторов «Обители проклятых», – ровно о том же. Речь о крохотном рассказике под названием «Система доктора Смоля и…

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fanbunga 1 февраля 2016, 12:34
Ответ на сообщение Body от 12/11/2014 - 00:07:20


да-да, именно так! Надеюсь, что Кингсли схитрил в очередной раз, решил побыть "счастливым конем". Всё у него будет хорошо, насколько это возможно)
1 февраля 2016, 12:34 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:34
Повелся я на ваши отзывы и Э.По, коего очень уважаю и даже читал этот рассказ, НО, полный проходняк. Я не понимаю даже, как этим всем актерам, пришло в голову здесь сняться?✊

3\10.
1 февраля 2016, 12:34 Ответить
Toporock 1 февраля 2016, 12:34
Цитата (Queen Julia, 10/11/2014 - 08:43:12):Да и, несмотря на простоту сюжета, на первый план очень быстро выходит моральная дилемма: кто же лучше: врачи или пациенты?

Моральная дилемма, тут в одном диалоге, в клетке, с бывшей медсестрой. У всех остальных дилемм не было, все были "распределены" четко на команды. Посыл слишком грубый, описание не живое, разговоры скучнейшие, саспенс отсутствует, сопереживать тупо некому.
1 февраля 2016, 12:34 Ответить
fanbunga 2 февраля 2016, 07:51
Напомните, пжлст, кто из главных докторов в финале мат объявляет? Гуманист ведь всё-таки?

Обидно, если наоборот...
2 февраля 2016, 07:51 Ответить
Lil 4 февраля 2016, 21:02
Фильм понравился! Вывод-грани между адекватностью и сумасшествием не существует. Очень жизненно на самом деле и заставляет задуматься. Антураж и психушка просто шик, фоны и декорации впечатляют. Кингсли просто неотразим (сразу вспомнился "Остров проклятых", где он выступал уже в подобном амплуа), остальных актеров, к сож-ю плохо помню ✊ кроме Бекинсейл. Местами было скучновато и затянуто, и концовка получилась не очень. Слишком сахарно.

По итогу 8/10. Произведение Эдгара По обязательно перечитаю. А Стерджесс и правда хорошенький
4 февраля 2016, 21:02 Ответить
fanbunga 5 февраля 2016, 21:02
А мне понравилось. Попала случайно,за компанию. И обалдела, когда на экран посыпались Глисон, Тьюлис, Кингсли, Стерджесс (хорошенькииий). А попозже ещё Флеминг и сэр Майкл Кейн. Даже Бекинсейл очень славная. Добавили бы хоррора, докрутили саспенса, и финальный твист заиграл бы ярче, на контрасте. А так, симпатично, но сдержанно получилось, ровненько, по-британски.

По части экранизации По "Три шага в бреду" никто пока не переплюнул.
5 февраля 2016, 21:02 Ответить
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