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Брэд Андерсон
Брэд Андерсон
Brad Anderson
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Brad Anderson
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Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Мэдисон, Коннектикут, США
Биография Брэда Андерсона
Родился в 1964 году. Мэдисон, Коннектикут, США.
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Фильмография Брэда Андерсона
Травма
триллер, детектив
2019, США
6.0
Точка невозврата
боевик, триллер
2018, США
6.0
Обитель проклятых
триллер
2014, США
8.0
Тревожный вызов
триллер
2013, США
7.0
Исчезновение на 7-ой улице
ужасы, триллер
2010, США
7.0
Транссибирский экспресс
триллер, драма, криминал
2008, Великобритания / Германия / Испания
7.0
Машинист
мистика, драма, триллер
2004, Испания
7.0
Девятая сессия
ужасы, мистика
2001, США
6.0
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Netflix представил полноценный трейлер мини-сериала в жанре триллера «Кликбейт»
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12 августа 2021 15:02
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Остросюжетная криминальная драма выйдет на сервисе 25 августа.
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