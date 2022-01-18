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Кристофер Лэндон
Кристофер Лэндон
Christopher Landon
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Кристофер Лэндон
Christopher Landon
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Дата рождения
27 февраля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Кристофера Лэндона
Родился 27 февраля 1975 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Кристофера Лэндона
We Have a Ghost
приключения, семейный, ужасы
2022, США
0.0
Дичь
ужасы, триллер, комедия
2020, США
6.0
Счастливого нового дня смерти
ужасы, детектив, триллер
2019, США
7.0
Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив
2017, США
7.0
Скауты против зомби
ужасы, комедия
2015, США
7.0
Паранормальное явление: Метка дьявола
ужасы
2014, США
5.0
Горящие пальмы
комедия, драма
2010, США
5.0
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Продюсер Джейсон Блум сообщил, что третья часть «Счастливого дня смерти» остается в разработке
По его словам, кое-какие подвижки уже есть.
Написать
18 января 2022 14:00
Появился первый тизер седьмой части хоррор-франшизы «Паранормальное явление»
Создатели ленты планируют переосмыслить франшизу и привнести нечто новое.
Написать
20 сентября 2021 14:08
Седьмая часть «Паранормального явления» получила официальное название и прокатный рейтинг
Ожидается, что премьера будет приурочена к ближайшему Хэллоуину.
Написать
16 сентября 2021 15:24
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