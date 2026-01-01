Оповещения от Киноафиши
Александр Маркин Aleksandr Markin
Александр Маркин

Aleksandr Markin

Актерское амплуа
Романтический герой

Популярные фильмы

Волшебный участок 7.9
Волшебный участок (2023)
Друг на час 7.1
Друг на час (2023)
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее 6.5
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее (2015)

Фильмография Александр Маркин

Жанр
Год
Карта желаний
Карта желаний
комедия 2026, Россия
Роковой мужчина
Роковой мужчина
детектив 2025, Россия
Вальс цветов
Вальс цветов
мелодрама 2024, Россия
Друг на час 7.1
Друг на час
комедия 2023, Россия
Волшебный участок 7.9
Волшебный участок
боевик, детектив, комедия 2023, Россия
Гости из прошлого 6.1
Гости из прошлого
комедия, фантастика 2020, Россия
Новый человек 4.1
Новый человек
драма, комедия 2018, Россия
Как я стал русским 5.7
Как я стал русским Kak ya stal russkim
комедия 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Беглецы 5.1
Беглецы Cempionai
комедия 2017, Россия / Латвия
Смотреть трейлер Рецензия
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее 6.5
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее Chempiony: Bystree. Vyshe. Silnee
спорт, драма 2015, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Чемпионы 5.6
Чемпионы Chempiony
спорт, драма 2014, Россия
Смотреть трейлер
Смешанные чувства 4.2
Смешанные чувства Smeshannye chuvstva
комедия 2014, Россия
Смотреть трейлер
Мамы 3 4.6
Мамы 3 Mamy 3
комедия, семейный 2014, Россия
Смотреть трейлер
