Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Маркин
Aleksandr Markin
Киноафиша
Персоны
Александр Маркин
Александр Маркин
Aleksandr Markin
Актерское амплуа
Романтический герой
Популярные фильмы
7.9
Волшебный участок
(2023)
7.1
Друг на час
(2023)
6.5
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
(2015)
Фильмография Александр Маркин
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Спорт
Фантастика
Год
Все
2026
2025
2024
2023
2020
2018
2017
2015
2014
Все
13
Фильмы
6
Сериалы
7
Сценарист
11
Актер
2
Карта желаний
комедия
2026, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Роковой мужчина
детектив
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Вальс цветов
мелодрама
2024, Россия
7.1
Друг на час
комедия
2023, Россия
7.9
Волшебный участок
боевик, детектив, комедия
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.1
Гости из прошлого
комедия, фантастика
2020, Россия
4.1
Новый человек
драма, комедия
2018, Россия
5.7
Как я стал русским
Kak ya stal russkim
комедия
2018, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.1
Беглецы
Cempionai
комедия
2017, Россия / Латвия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.5
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
Chempiony: Bystree. Vyshe. Silnee
спорт, драма
2015, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Чемпионы
Chempiony
спорт, драма
2014, Россия
Смотреть трейлер
4.2
Смешанные чувства
Smeshannye chuvstva
комедия
2014, Россия
Смотреть трейлер
4.6
Мамы 3
Mamy 3
комедия, семейный
2014, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667