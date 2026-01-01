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Мария Семкина
Мария Семкина Mariya Syomkina
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Мария Семкина

Mariya Syomkina

Дата рождения
26 октября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Ростов-на-Дону, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр

Биография Мария Семкина

Родилась 26 октября 1976 года. Ростов-на-Дону, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Домик в сердце 6.4
Домик в сердце (2014)
Я буду рядом 6.3
Я буду рядом (2012)
В ритме танго 6.2
В ритме танго (2006)

Фильмография Мария Семкина

Возраст счастья
Возраст счастья
мелодрама 2022, Россия
Хранители пути
Хранители пути Hraniteli puti
фантастика 2022, Казахстан
Смешанные чувства 4.2
Смешанные чувства Smeshannye chuvstva
комедия 2014, Россия
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Мамы 3 4.6
Мамы 3 Mamy 3
комедия, семейный 2014, Россия
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Домик в сердце 6.4
Домик в сердце Domik v serdtse
комедия, семейный, мелодрама 2014, Армения / Россия
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12 месяцев 5
12 месяцев 12 mesyatsev
мелодрама, комедия 2012, Россия
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Тот еще Карлосон! 5.3
Тот еще Карлосон! Tot eshchyo Karloson!
комедия 2012, Россия
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Я буду рядом 6.3
Я буду рядом Ya budu ryadom
драма 2012, Россия / Украина
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Новости личной жизни Мария Семкина
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