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Мария Семкина
Mariya Syomkina
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Персоны
Мария Семкина
Мария Семкина
Mariya Syomkina
Дата рождения
26 октября 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Ростов-на-Дону, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Биография Мария Семкина
Родилась 26 октября 1976 года. Ростов-на-Дону, СССР (Россия).
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6.4
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(2014)
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(2012)
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(2006)
Фильмография Мария Семкина
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2022, Россия
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Ya budu ryadom
драма
2012, Россия / Украина
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