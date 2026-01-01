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Мария Поезжаева
Мария Поезжаева Mariya Poezzhaeva
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Мария Поезжаева

Mariya Poezzhaeva

Дата рождения
3 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Пермь, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой фэнтези

Биография Марии Поезжаевой

Родилась 3 марта 1989 года. Пермь, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Мотыльки 7.2
Мотыльки (2013)
Он - дракон 6.8
Он - дракон (2015)
Кризис нежного возраста 6.2
Кризис нежного возраста (2016)

Фильмография Марии Поезжаевой

ВМаяковский 6.1
ВМаяковский VMayakovskiy
биография, драма 2017, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Кризис нежного возраста 6.2
Кризис нежного возраста
драма, комедия, мелодрама 2016, Россия
Он - дракон 6.8
Он - дракон On - drakon
фэнтези, драма, мелодрама 2015, Россия
Смотреть трейлер
Класс коррекции 6
Класс коррекции Klass korrektsii
драма 2014, Россия
Смотреть трейлер
Смайлик 4.9
Смайлик Smaylik
мелодрама 2014, Россия
Смотреть трейлер
Мотыльки 7.2
Мотыльки
драма, мелодрама, мини-сериал 2013, Украина
Прошлым летом в Чулимске 4.9
Прошлым летом в Чулимске Proshlym letom v Chulimske
драма 2013, Россия
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