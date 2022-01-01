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Мария Поезжаева
Мария Поезжаева
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Мария Поезжаева
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Дата рождения
3 марта 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Пермь, СССР (Россия)
Рост
161 см
Биография Марии Поезжаевой
Родилась 3 марта 1989 года. Пермь, СССР (Россия).
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Фильмография Марии Поезжаевой
Он - дракон
фэнтези, драма, мелодрама
2015, Россия
6.0
Класс коррекции
драма
2014, Россия
4.0
Смайлик
мелодрама
2014, Россия
4.0
Прошлым летом в Чулимске
драма
2013, Россия
4.0
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