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Мария Поезжаева
Mariya Poezzhaeva
Киноафиша
Персоны
Мария Поезжаева
Мария Поезжаева
Mariya Poezzhaeva
Дата рождения
3 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Пермь, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Биография Марии Поезжаевой
Родилась 3 марта 1989 года. Пермь, СССР (Россия).
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