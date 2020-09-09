Наталья Павленкова, актриса фильмов «Пусть будет Лиза» и «Зоология»: «В кино я пока только щенок»

Два года назад, в 2016-м, она стала открытием «Кинотавра» – тогда здесь впервые показали «Зоологию» Ивана И.Твердовского. Провокационный фильм о женщине, у которой вдруг