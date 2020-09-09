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Наталья Павленкова
Наталья Павленкова
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Наталья Павленкова
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Дата рождения
7 сентября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Натальи Павленковой
Родилась 7 сентября 1960 года. Нижний Новгород, Россия.
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Фильмография Натальи Павленковой
Мама, я дома
драма
2021, Россия
6.0
Конференция
драма, исторический
2020, Россия
0.0
Смерть нам к лицу
драма
2019, Россия
5.0
Пусть будет Лиза
драма
2018, Россия
4.0
Близкие
драма
2017, Россия
5.0
Зоология
драма
2016, Россия / Германия / Франция
6.0
Класс коррекции
драма
2014, Россия
4.0
Не плачь, девчонка!
комедия, мюзикл
1976, СССР
4.0
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Иван Твердовский показал в Венеции фильм «Конференция» о заложниках на Дубровке
Показ прошел в рамках независимой программы «Дни Венеции».
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9 сентября 2020 09:10
Наталья Павленкова, актриса фильмов «Пусть будет Лиза» и «Зоология»: «В кино я пока только щенок»
Два года назад, в 2016-м, она стала открытием «Кинотавра» – тогда здесь впервые показали «Зоологию» Ивана И.Твердовского. Провокационный фильм о женщине, у которой вдруг
Написать
27 июня 2018 10:37
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