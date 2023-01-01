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Класс коррекции 2014 / Россия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Класс коррекции

Вся информация о фильме
Кинотавр 2014 Кинотавр 2014
Приз за лучший дебют
Победитель
Приз жюри кинопрокатчиков
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Китай, анимация
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США, триллер
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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2023, США, триллер
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2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
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