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Whiplash Одержимость 2014 / США
7.0 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Отзывы о фильме «Одержимость»

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Toporock 18 октября 2015, 00:52
18 октября 2015, 00:52 Ответить
Toporock 28 ноября 2015, 21:47
Хороший фильм, прям не к чему придраться 9\10 емко как вспышка))✊
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
fanbunga 4 декабря 2015, 13:49
Здорово. Только вот стулометание в качестве кнута далеко не с каждым прокатит.

А как символ, интересно. Типа стульев свист над головой...барабанные палочки ловят темп.



Ответ на сообщение peacefrog от 05/11/2014 - 23:39:41


Это философская притча... о человеке и искусстве

Мне тоже думалось, что притча. В принципе, о человеке. От упорства через силу воли к свободе. Когда пофиг и на кнут, и на пряник, это свобода и есть, по-моему.
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:10
Цитата (peacefrog, 29/11/2014 - 14:42:46):

Цитата (test, 29/11/2014 - 16:39:12):



Спасибо ребята, ща за смотрю, благо все спокойно

6 декабря 2015, 10:10 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:13
Цитата (peacefrog, 27/11/2014 - 00:53:36):

По ссылке только мьюзик, а сам фильм то?✊
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
fanbunga 6 декабря 2015, 10:13
OST в сети. Круто.
6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Toporock 6 декабря 2015, 10:13
Цитата (fanbunga, 27/11/2014 - 00:26:29):OST в сети. Круто.

Я понимаю, между нами не все было ровно, но все же, хммм, как это сказать?, мы как бы все равно вместе, типа понимаем все и так далее, я имею ввиду, я тоже за, и не то что бы против, мне бы ссылочку...

6 декабря 2015, 10:13 Ответить
Toporock 5 февраля 2016, 00:25
Блин, я из за этого перевода пропустил это кинцо. Чертов черт✊
5 февраля 2016, 00:25 Ответить
fanbunga 5 февраля 2016, 00:25
Ответ на сообщение Toporock от 03/11/2014 - 08:56:13


В декабре вроде бы трансфер, не огорчайся.

У нас ваще не шло кино. И хотелось, да негде.
5 февраля 2016, 00:25 Ответить
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