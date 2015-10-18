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Одержимость
Отзывы о фильме «Одержимость»
Whiplash
Одержимость
2014 / США
Трейлер
7.0
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Toporock
18 октября 2015, 00:52
✊
18 октября 2015, 00:52
0
0
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Toporock
28 ноября 2015, 21:47
Хороший фильм, прям не к чему придраться 9\10 емко как вспышка))✊
28 ноября 2015, 21:47
0
0
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fanbunga
4 декабря 2015, 13:49
Здорово. Только вот стулометание в качестве кнута далеко не с каждым прокатит.
А как символ, интересно. Типа стульев свист над головой...барабанные палочки ловят темп.
Ответ на сообщение peacefrog от 05/11/2014 - 23:39:41
Это философская притча... о человеке и искусстве
Мне тоже думалось, что притча. В принципе, о человеке. От упорства через силу воли к свободе. Когда пофиг и на кнут, и на пряник, это свобода и есть, по-моему.
4 декабря 2015, 13:49
0
0
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Toporock
6 декабря 2015, 10:10
Цитата (peacefrog, 29/11/2014 - 14:42:46):
Цитата (test, 29/11/2014 - 16:39:12):
Спасибо ребята, ща за смотрю, благо все спокойно
✊
6 декабря 2015, 10:10
0
0
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Toporock
6 декабря 2015, 10:13
Цитата (peacefrog, 27/11/2014 - 00:53:36):
По ссылке только мьюзик, а сам фильм то?✊
6 декабря 2015, 10:13
0
0
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fanbunga
6 декабря 2015, 10:13
OST в сети. Круто.
6 декабря 2015, 10:13
0
0
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Toporock
6 декабря 2015, 10:13
Цитата (fanbunga, 27/11/2014 - 00:26:29):
OST в сети. Круто.
Я понимаю, между нами не все было ровно, но все же, хммм, как это сказать?, мы как бы все равно вместе, типа понимаем все и так далее, я имею ввиду, я тоже за, и не то что бы против, мне бы ссылочку...
✊
6 декабря 2015, 10:13
0
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Toporock
5 февраля 2016, 00:25
Блин, я из за этого перевода пропустил это кинцо. Чертов черт✊
5 февраля 2016, 00:25
0
0
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fanbunga
5 февраля 2016, 00:25
Ответ на сообщение Toporock от 03/11/2014 - 08:56:13
В декабре вроде бы трансфер, не огорчайся.
У нас ваще не шло кино. И хотелось, да негде.
5 февраля 2016, 00:25
0
0
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А как символ, интересно. Типа стульев свист над головой...барабанные палочки ловят темп.
Ответ на сообщение peacefrog от 05/11/2014 - 23:39:41
Это философская притча... о человеке и искусстве
Мне тоже думалось, что притча. В принципе, о человеке. От упорства через силу воли к свободе. Когда пофиг и на кнут, и на пряник, это свобода и есть, по-моему.
Цитата (test, 29/11/2014 - 16:39:12):
Спасибо ребята, ща за смотрю, благо все спокойно
✊
По ссылке только мьюзик, а сам фильм то?✊
Я понимаю, между нами не все было ровно, но все же, хммм, как это сказать?, мы как бы все равно вместе, типа понимаем все и так далее, я имею ввиду, я тоже за, и не то что бы против, мне бы ссылочку...
✊
В декабре вроде бы трансфер, не огорчайся.
У нас ваще не шло кино. И хотелось, да негде.
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