[в кинотеатре, Эндрю подходит к Николь за стойкой с едой]
Nicole
Привет.
Nicole
Привет.
Nicole
Хорошо, а у тебя?
Nicole
Хорошо, а у тебя?
Nicole
Хорошо, спасибо.
Nicole
Хорошо, спасибо.
Nicole
Как обычно? Хочешь, типа...?
Nicole
Как обычно? Хочешь, типа...?
Andrew
Нет. Слушай, я не очень умею... Я часто тебя тут вижу и ты мне очень нравишься, и... Ты не хотела бы как-нибудь сходить со мной?
[Николь молчит, лицо без эмоций]
Nicole
Пожалуйста, уйди.
Nicole
Пожалуйста, уйди.
Nicole
Убирайся.
Nicole
Убирайся.
Andrew
[отворачивается]
Прости, прости.
[Николь улыбается и смеётся]
Nicole
Я просто прикалываюсь!
Nicole
Я просто прикалываюсь!
[с облегчением]
Nicole
Прости. Это было довольно жестоко.
Nicole
Прости. Это было довольно жестоко.
Andrew
Так не надо было... Прости.
Nicole
Я не хотел тебя обидеть. Как тебя зовут?
Nicole
Я не хотел тебя обидеть. Как тебя зовут?
Andrew
Всё нормально. Ничего страшного. О! Я — Эндрю.
Nicole
Эндрю.
Nicole
Эндрю.
Nicole
Я — Николь.
Nicole
Я — Николь.
Andrew
Приятно познакомиться, Николь.
Nicole
Взаимно. Значит, хочешь пригласить меня куда-нибудь?
Nicole
Взаимно. Значит, хочешь пригласить меня куда-нибудь?
Nicole
Куда хочешь пойти?
Nicole
Куда хочешь пойти?
Nicole
Пицца? Я люблю пиццу.
Nicole
Пицца? Я люблю пиццу.
Andrew
Да, я знаю одно классное место.
Nicole
Круто. Ладно... Я заканчиваю в семь в понедельник.
Nicole
Круто. Ладно... Я заканчиваю в семь в понедельник.
Nicole
Встретимся здесь?
Nicole
Встретимся здесь?
Nicole
Да.
Nicole
Да.
Nicole
Отлично.
Nicole
Отлично.