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Цитаты из фильма Одержимость

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Terence Fletcher В английском языке нет двух слов более губительных, чем «хорошая работа».
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Uncle Frank У тебя есть друзья, Энди?
Andrew Нет.
Uncle Frank А почему?
Andrew Не знаю, просто никогда не видел в этом смысла.
Uncle Frank Так с кем же ты тогда будешь играть? Леннон и Маккартни — они ведь школьные друзья, да?
Andrew Чарли Паркер никого не знал, пока Джо Джонс не швырнул в него тарелку.
Uncle Frank Вот это у тебя представление об успехе, да?
Andrew Думаю, быть величайшим музыкантом XX века — это успех для любого.
Jim Умереть нищим, пьяным и на героине в 34 — это не то, что я считаю успехом.
Andrew Я лучше умру пьяным и нищим в 34 и чтобы обо мне за столом говорили, чем дожить до 90 богатым и трезвым, и чтобы меня никто не помнил.
Uncle Frank А твои друзья запомнят тебя, вот в чём смысл.
Andrew Никто из нас не был другом Чарли Паркера. Вот в чём смысл.
Uncle Frank Трэвис и Дастин? У них полно друзей и целей.
Andrew Уверен, они когда-нибудь станут отличными председателями школьного совета.
Dustin А, так вот в чём дело? Ты считаешь себя лучше нас?
Andrew Быстро соображаешь. Ты в Модельном ООН?
Travis У меня для тебя ответ, Энди. Думаешь, футбол в Карлтоне — шутка? Приходи играть с нами.
Andrew Четыре слова, которых ты никогда не услышишь от НФЛ.
Aunt Emma Кто хочет десерт?
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Terence Fletcher Я был там, чтобы заставлять людей выходить за пределы их возможностей. Я считаю это абсолютно необходимым.
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Terence Fletcher [Повторяющаяся фраза] Не совсем в моём темпе.
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Andrew [Конуэлли] ЭЙ, ОТЪЕБ###СЬ, ДЖОННИ ЮТА! ЛИСТАЙ МОИ СТРАНИЦЫ, СУК###!
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Terence Fletcher Наймен, роль твоя. А вы, запасные, уберите кровь с моей ударной установки.
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Terence Fletcher Ты спешил или тянул?
Andrew Я-я не знаю.
Terence Fletcher Начинай считать!
Andrew Пять, шесть...
Terence Fletcher В четыре, чёрт побери! Смотри на меня!
Andrew Один, два, три, четыре.
Andrew [Флетчер хлопает его по лицу] Один, два, три, четыре.
Andrew [Флетчер снова хлопает] Один, два, три...
Terence Fletcher Так, я спешил или тянул?
Andrew Я не знаю.
Terence Fletcher Считай еще раз.
Andrew Один, два, три, четыре.
Andrew [хлопок по лицу] Один, два, три, четыре.
Andrew [еще один хлопок по лицу] Один, два, три, четыре...
Terence Fletcher Спешил или тянул?
Andrew Спешил.
Terence Fletcher [кричит] Значит, ты знаешь разницу!
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Terence Fletcher Я не думаю, что люди понимали, чем я занимался в Шаффере. Я был там не для того, чтобы дирижировать. Любой чёртов идиот может махать руками и держать людей в темпе. Я был там, чтобы заставить людей выйти за пределы их возможностей. Я считаю, что это... абсолютная необходимость. Иначе мы лишаем мир следующего Луи Армстронга. Следующего Чарли Паркера. Я же рассказывал тебе историю о том, как Чарли Паркер стал Чарли Паркером, да?
Andrew Джо Джонс швырнул в него тарелку.
Terence Fletcher Именно. Паркер — молодой парень, неплохо играет на саксофоне. Выходит выступать на джем-сейшене и облажался. Джонс чуть не отрубил ему голову за это. Его высмеяли за кулисами. Он плакал, засыпая той ночью, но утром что он сделал? Он стал практиковаться. И практиковаться, и практиковаться с одной целью — больше никогда не быть объектом насмешек. Спустя год он возвращается в Рено, выходит на сцену и играет лучший мать его соло, что когда-либо слышал мир. Представь, если бы Джонс сказал: «Да ладно, Чарли, нормально, молодец». И Чарли подумал бы: «Ну, чёрт, я вроде неплохо сыграл». Вот и вся история. Не было бы Бёрда. Для меня это абсолютная трагедия. Но сейчас именно этого и хотят люди. Вот почему джаз умирает.
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Terence Fletcher Для протокола: Мец не фальшивил. Ты — Эриксон — фальшивил, но он не знал, и это уже плохо.
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Terence Fletcher Ты меня за п###а что ли держишь? Я знаю, это был ты.
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Terence Fletcher Я всё ещё чёрт возьми вижу тебя, Мини-Ми!
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Terence Fletcher Ты расстроен.
[Эндрю кивает в знак согласия]
Terence Fletcher Скажи это.
Andrew Я расстроен.
Terence Fletcher Скажи так, чтобы всю группу услышала.
Andrew [чуть громче] Я расстроен!
Terence Fletcher Громче!
Andrew [громко] Я расстроен!
Terence Fletcher ЕЩЁ ГРОМЧЕ!
Andrew [громче] Я РАССТРОЕН!
Terence Fletcher Ты — никчёмный, без друзей, с п****вскими губами маленький кусок дерьма, чья мама ушла от папы, когда поняла, что он не Юджин О'Нил, и который теперь рыдает и пускает слюни на мою ударную установку, как чёртова девятилетняя девчонка! Так что в последний, ЧЁРТОВ, раз, СКАЖИ ЭТО ГРОМЧЕ!
Andrew [во весь голос] Я РАССТРОЕН!
Terence Fletcher [возвращаясь к составлению группы] Начни репетировать усерднее, Нейман.
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Terence Fletcher Баркер, это не член твоего парня. Не кончай раньше времени.
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Terence Fletcher А вот и наш мистер гей-прайд Верхнего Вест-Сайда. К сожалению, это не концерт Бетт Мидлер, мы не будем подавать космополитены и запечённый Аляску, так что играй быстрее, чем ты делаешь е*аные минеты, пожалуйста, ладно?
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Andrew Но есть ли та самая грань? Знаешь, может, зайдёшь слишком далеко и отбросишь прочь следующего Чарли Паркера, чтобы он стал Чарли Паркером?
Terence Fletcher Нет, чувак, нет. Потому что следующий Чарли Паркер никогда не сломается.
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Terence Fletcher Ты думаешь, ты фальшивишь? Что ты... здесь нет никакой чёртовой шоколадки, на что ты смотришь? Смотри сюда, на меня. Ты думаешь, что фальшивил?
Metz Да.
Terence Fletcher ТОГДА ПОЧЕМУ, БЛ#ТЬ, НЕ СКАЗАЛ? Я тебя слишком долго таскал, Мец. Я не позволю тебе стоить нам победы, потому что твои мысли о какой-то чёртовой еде, а не о тоне.
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Terence Fletcher У меня никогда по-настоящему не было Чарли Паркера. Но я пытался. Я, чёрт возьми, пытался. И это больше, чем делают большинство людей.
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[Первые слова]
Andrew [Эндрю перестаёт играть, потому что в комнату заходит Флетчер] Извините, я...
Terence Fletcher Как тебя зовут?
Andrew Эндрю Нейман, сэр.
Terence Fletcher На каком ты курсе?
Andrew Первом, сэр.
Terence Fletcher Знаешь, кто я?
Andrew Да, сэр.
Terence Fletcher Значит, знаешь, что я ищу музыкантов?
Andrew Да, сэр.
Terence Fletcher Тогда почему ты перестал играть?
Terence Fletcher [Эндрю продолжает играть] Я просил тебя снова играть?
Andrew Э-э... извините, я...
Terence Fletcher Я спросил, почему ты перестал играть, а ты начал крутиться, как заводная обезьянка.
Andrew Извините, я...
Terence Fletcher Покажи мне свои основы.
Andrew Да, сэр.
[Эндрю играет, а Флетчер снимает пиджак и вешает его на вешалку]
Terence Fletcher Двойной свинг.
[Эндрю продолжает играть]
Terence Fletcher Нет, двойной темп. Удваивай!
[Эндрю продолжает играть]
Terence Fletcher Быстрее. Быстрее!
[Эндрю продолжает играть, пока не слышит, как Флетчер захлопывает дверь]
Terence Fletcher [Флетчер возвращается в комнату] Ай-яй-яй. Забудь про мой пиджак!
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Terence Fletcher О, Боже мой. Ты из тех, кто плачет одной слезой? Я что, для тебя как двойная е**ная радуга?
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Terence Fletcher Убирайся с глаз моих, пока я тебя не разнёс!
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Terence Fletcher Если хочешь эту чёртову роль — заслужи её!
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Плакат Бадди Рича на стене у Эндрю ЕСЛИ У ТЕБЯ НЕТ ТАЛАНТА, ПРИДЁТСЯ ИГРАТЬ В РОК-ГРУППЕ
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[последние слова]
Теренс Флетчер [Эндрю продолжает играть после окончания музыки] Эндрю, что ты делаешь, чувак?
Эндрю Я тебе подскажу!
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Terence Fletcher Либо ты специально фальшивишь и саботуешь мою группу, либо ты не понимаешь, что фальшивишь — и это ещё хуже.
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Terence Fletcher Ты торопишься, тормозишь или будешь работать ПО МОЕМУ ЧЁРТОВОМУ РИТМУ?
Andrew Я буду работать по вашему ритму.
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Andrew [после того, как его заменили другим барабанщиком] Ты серьёзно? Эта хрень?
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Terence Fletcher Папка — это твоя х#рня ответственность, Таннер. Зачем ты дал её Найману? Правильно? Если дашь калькулятор п#рду, он попытается включить с ним телевизор. Так что хватай палки и на сцену.
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Terence Fletcher И вот представь, если бы Джонс просто сказал: «Ну, ладно, Чарли. Всё нормально. Хорошая работа.» И Чарли подумал бы про себя: «Да, чёрт, я действительно неплохо справился.» Вот и всё. Без «Птицы». Для меня это настоящая трагедия. Но сейчас именно этого и хочет мир. Люди удивляются, почему джаз умирает.
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Terence Fletcher Сегодня у нас нычка, ребята. Его зовут Эндрю Нейман, ему 19 лет. Разве он не милый?
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Terence Fletcher Ты здесь не просто так. Ты в это веришь, да?
Andrew Да.
Terence Fletcher Скажи.
Andrew *Я здесь не просто так*
Terence Fletcher [Улыбаясь] Отлично. Ладно, чувак. Развлекайся.
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Terence Fletcher Запомните все: Линкольн-центр и им подобные используют эти конкурсы, чтобы решить, кто им интересен, а кто — нет. И я не позволю, чтобы мою репутацию в этом деле испортили кучка еб###х слаба###х, фальшивых, плоских, как их подружки, и с гибким темпом тупиц. Поняли?
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Terence Fletcher Если ты сознательно саботируешь мою группу, я т###у тебя как свинью.
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Terence Fletcher [после того, как Эндрю перестал барабанить] Это всё, на что ты способен, никчёмный Хайми п***ц? Неудивительно, что мама тебя бросила.
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Terence Fletcher Ниман, ты закончен.
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Andrew Я просто скажу прямо. Вот почему я не думаю, что нам стоит быть вместе. И я много об этом думал, и вот что будет. Я продолжу заниматься тем, чем занимаюсь. И из-за этого у меня будет всё меньше и меньше времени для тебя. А когда я буду с тобой, я буду думать о барабанах. О джазовой музыке, моих партитурах, обо всём этом. И из-за этого ты начнёшь меня за это ненавидеть. И скажешь, чтобы я меньше барабанил, больше времени уделял тебе, потому что ты будешь чувствовать себя невзначай важной. А я не смогу этого сделать. И на самом деле я начну злиться на тебя за то, что ты просишь меня перестать барабанить. И мы начнём ненавидеть друг друга. И всё станет очень... очень плохо. Поэтому по этим причинам я лучше, знаешь, просто порву всё чисто... потому что я хочу стать великим.
Nicole А ты не великий?
Nicole А ты не великий?
Andrew Я хочу быть одним из великих.
Nicole И я должна останавливать тебя?
Nicole И я должна останавливать тебя?
Andrew Да.
Nicole Ты знаешь, что я бы тебя остановила. Ты точно знаешь?
Nicole Ты знаешь, что я бы тебя остановила. Ты точно знаешь?
Andrew Да.
Nicole И я всё равно бы тебя почти не видела?
Nicole И я всё равно бы тебя почти не видела?
Andrew Да.
Nicole А когда я вижу тебя, ты относишься ко мне как к дуре, которая не понимает, чего хочет. А у тебя есть путь, и ты станешь великим, а меня забудут, и поэтому у тебя не будет времени даже взглянуть в мою сторону, потому что у тебя есть дела поважнее?
Nicole А когда я вижу тебя, ты относишься ко мне как к дуре, которая не понимает, чего хочет. А у тебя есть путь, и ты станешь великим, а меня забудут, и поэтому у тебя не будет времени даже взглянуть в мою сторону, потому что у тебя есть дела поважнее?
Andrew Это именно то, о чём я говорю.
Nicole Что с тобой, б#я? Ты права, нам не стоит встречаться.
Nicole Что с тобой, б#я? Ты права, нам не стоит встречаться.
🧡
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Terence Fletcher Ублюдок! Коннелли, возвращайся к ударной установке.
🧡
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Terence Fletcher Что, блин, ты там ищешь? Там нет никакого клада.
[Райан начинает регулировать сиденье]
Terence Fletcher Серьёзно? Регулируешь сиденье, серьёзно? Вся твоя проблема была в высоте сиденья? Ну вот, теперь оно у тебя есть, да? Играй!
[Райан начинает играть]
Terence Fletcher ЧЕРТ ВОЗЬМИ! ИДИ НАХ#Й!
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Terence Fletcher Давай возьмём этого ирландского Мика, п****й Пэдди-крекера. Знаешь, ты действительно довольно похож на лепрекона. Думаю, я начну звать тебя Флэннери.
🧡
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Terence Fletcher В 5:30, ровно через 11 минут, моя группа выходит на сцену. Если твоё ж##о не будет на этом стуле с твоими собственными чёртовыми палочками в руках или ты сделаешь ОДНУ Е#АНУЮ ОШИБКУ, ОДНУ! Я отобью у тебя ж##о обратно в Нассау, где ты будешь листать ноты, пока не закончишь или не свалишь! К тому времени, как ты закончишь в Шаффере, ты заставишь папочку выглядеть как настоящую историю успеха. Понял? Или мы можем дать Джонни Юте сыграть эту роль. Выбирай.
Andrew Это моя партия, я буду на твоей сцене.
[Бросается подхватить барабанные палочки, но поворачивается к Коннелли]
Andrew Иди н#х!
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Terence Fletcher А вот это меня действительно раздражает. У нас тут фальшивит один музыкант. Прежде чем я продолжу, не хотите ли вы представиться? Нет? Ладно, может, у меня в ухо что-то залетело.
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Terence Fletcher Завтра в пять вечера звонок в Данеллен. На дорогу выдели как минимум два часа, понял? Сохраняй чеки за проезд. Или не сохраняй. Мне пох#й.
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Andrew Привет. Извини за опоздание.
Terence Fletcher Ну, рада, что ты смог выкроить время для нас, дорогой.
Andrew Знаю. Слушай, извини, что опоздал, но... я здесь, я готов.
Terence Fletcher Коннелли играет эту роль.
Andrew Да ну ё###, он играет мою роль.
Terence Fletcher Что, чёрт возьми, ты мне только что сказал?
Andrew Это моя роль.
Terence Fletcher Это моя роль, и я решаю, кому её дать. Обычно тому, у кого, чёрт побери, есть талант.
🧡
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Terence Fletcher Найман, ты потерял э**ную роль.
Andrew Нет, не потерял! Ты не можешь так со мной обращаться!
Terence Fletcher НЕ МОГУ?
Andrew Могу!
Terence Fletcher Когда ты стал э**ным экспертом в том, что я могу, а что — нет, ты э**ный плаксивый ивовый г***о?
Andrew Я заслужил эту роль.
Terence Fletcher Ты никогда ничего не заслуживал. Боже, какой же ты самодовольный му**к. Единственная причина, по которой ты в коре — это потому, что ты потерял папку. Единственная причина, по которой ты вообще в студийной группе — это потому, что я ТЕБЕ ТОЧНО сказал, что буду требовать в Нассау! Я не прав?
Andrew Да, да. Я в студийной группе, потому что я лучший музыкант...
Ryan [перебивает] Эй, может, ты просто отстань, братан?
Andrew Эй, иди на х#, Джонни Юта! Листай мои страницы, сука!
Terence Fletcher Я могу выкинуть тебя в любой момент, когда захочу.
Andrew Если бы мог, давно бы выкинул.
Terence Fletcher Попробуй, ты э**ный ласка!
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Terence Fletcher [меланхолично] Ребята, просто положите инструменты на минуту.
[играет медленную мелодию на трубе через колонки]
Terence Fletcher Просто послушайте минуту. Шесть лет назад я встретил парня в репетиционной, который занимался гаммами. Он был на втором курсе, только начал в Шаффере с большими надеждами. Как и вы все. Но на самом деле он едва прошёл по конкурсу и, э-э... у него было много проблем. Преподаватели все говорили ему: «Может, это не для тебя». Но они не видели того, что видел я. Этот испуганный, тощий парень, ругающий себя за то, что не может сыграть гаммы. Я увидел в нём стремление. И взял его в студенческий оркестр. А когда он выпустился, Марсалис сделал его третьей трубой в Линкольн-центре. Через год он стал первой. Это тот, кого вы сейчас слушаете. Его звали Шон Кейси. Сегодня утром я узнал, что Шон... погиб вчера... в автокатастрофе. И я просто... хотел, чтобы вы знали, что он был прекрасным музыкантом. Просто подумал, что вам стоит знать.
[вытирает слёзы с глаз]
Terence Fletcher Простите.
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Terence Fletcher [после нескольких часов игры на барабанах] Пожалуй, пора *наконец-то* добить это дело. Как тебе?
[Нейман начинает играть на барабанах]
Terence Fletcher Не сбавляй. Быстрее! БЫСТРЕЕ!
[стучит в колокольчик перед Нейманом]
Terence Fletcher БЫСТРЕЕ!
[бросает барабан]
Terence Fletcher БЫСТРЕЕ! БЫСТРЕЕ! БЫСТРЕЕ! ИГРАЙ, ИГРАЙ, ИГРАЙ. НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ!
[зазывает остановиться]
Terence Fletcher Нейман, ты получил роль.
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Terence Fletcher Как ты думаешь, зачем я только что швырнул стул тебе в голову, Нейман?
Andrew Я-не знаю.
Terence Fletcher Конечно знаешь.
Andrew Темп?
Terence Fletcher Ты спешил или тормозил?
Andrew Я-не знаю.
🧡
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Эндрю Слушай, я могу сыграть эти ноты.
Теренс Флетчер [видно, что он расстроен после телефонного разговора] Сейчас не время, клянусь Богом.
Эндрю Я могу сыграть, хорошо?
Теренс Флетчер Я СКАЗАЛ НЕ СЕЙЧАС! Если хочешь это чёртoвo место — заработай его.
🧡
👏
🥺
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Terence Fletcher Тэннер, ты что, чёртова статуя? Пошевеливайся! Слезай со стула.
🧡
👏
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Эндрю [отталкивает барабанную установку и бросается на Флетчера] Говнюк! Я тебя уё### убью! Иди на х#й!
Теренс Флетчер Отвали от меня!
Эндрю [его удерживают участники группы] Отвали от меня! Иди на х#й! Иди на х#й. Иди на х#й! Иди на х#й, Флетчер! Иди на х#й!
🧡
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Terence Fletcher [входя в комнату] Внимание, п****сы!
🧡
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Terence Fletcher У тебя есть десять минут, ты жалкий, никчёмный п*****с, е***й е***й!
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Terence Fletcher [спокойно, ласково, обращаясь к Эндрю] Послушай, главное — просто расслабиться. Не думай о цифрах. Не думай, что думают другие ребята. Ты здесь не просто так. Ты в это веришь, правда?
🧡
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[последние реплики; во время соло Эндрю на барабанах]
Terence Fletcher Что, чёрт возьми, ты творишь, чувак?
Andrew Я тебе подскажу.
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Ryan Не переживай насчёт Флетчера. Он больше лает, чем кусает.
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[повторяющаяся фраза]
Andrew Я расстроен!
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Carl Tanner Мне нужно взглянуть на музыку.
Andrew Ага, вот она.
Carl Tanner Почему она не у тебя?
Andrew [замечает, что папка пропала] Где папка?
Carl Tanner Ты шутишь, да?
Andrew Нет. Нет, серьёзно... нет. Клянусь, она была у меня буквально пару секунд назад. Она должна быть где-то здесь.
Carl Tanner Как ты можешь быть таким п#зда#ым идиотом?
Andrew Не знаю, может уборщик зашёл или что-то в этом роде...
Carl Tanner Уборщик? НАЙДИ ЭТУ ЧЁРТОВУ ПАПКУ! УБОРЩИК? ТЫ — ТУП#Й ИДИОТ! ТУП#Й ИДИОТ!
🧡
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Andrew Я лучше умру пьяным, разорённым в 34 и чтобы обо мне за столом вспоминали, чем доживу до 90 богатым и трезвым, но меня никто не вспомнит.
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Terence Fletcher Правда в том, Эндрю, у меня... никогда по-настоящему не было Чарли Паркера. Но я старался. Я, б****, старался. И это больше, чем делают большинство. И я никогда не извинюсь за то, как я старался.
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Terence Fletcher Хорошо работать, да? Как насчёт, э-э, «Каравана»? Такт 105.
[группа готовится; Райан Коннолли за ударной установкой]
Terence Fletcher Два такта бесплатно. Раз, и два, и-
[Группа начинает играть, но Флетчер сразу перебивает]
Terence Fletcher Это не совсем то, Коннолли, э-э... Я хочу попробовать Неймана на этом.
[Райан встаёт с установки, на его место садится Эндрю]
Terence Fletcher Может, сейчас время для Неймана заслужить место. Раз, и два, и-
[Группа играет, но Флетчер снова перебивает]
Terence Fletcher Нет, видимо, не сейчас. Таннер?
[неохотно Эндрю встаёт, на его место садится Карл Таннер]
Terence Fletcher Раз, и два, и-
[Группа играет и снова немедленно перебита]
Terence Fletcher Чёрт возьми! Коннолли, возвращайся за барабаны!
[Райан возвращается за установку, заменив Карла]
Terence Fletcher Мы останемся здесь столько, сколько понадобится, пока кто-нибудь из вас, уродов, не сможет играть в такт. Раз, и два, и-
[Группа играет и снова перебита]
Terence Fletcher Похоже, это может занять всю ночь. Нейман?
[Эндрю заменяет Райана]
Terence Fletcher Раз, и два, и-
[Группа играет и снова перебита]
Terence Fletcher Не в моём, е#аный, темпе!
[обращаясь к остальным музыкантам]
Terence Fletcher Извиняюсь, ребята, не люблю вас мучить. Если кому нужно отлить, или кофе взять — самое время, потому что мы останемся здесь, пока я не найду барабанщика, который сможет играть в такт. Прошу прощения у музыкантов. Серьёзно, берите десять, двадцать, чёрт возьми, час.
[обращаясь к барабанщикам]
Terence Fletcher Слышите меня, у#людки? Лучше начинайте выдавать мне идеальные четырёхсотые! Коннолли, возвращайся за установку!
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Andrew Но есть ли граница? Знаешь, может, ты заходишь слишком далеко и отбиваешь охоту у следующего Чарли Паркера стать Чарли Паркером?
Terence Fletcher Нет, чувак, нет, потому что следующий Чарли Паркер никогда не сломается.
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[в кинотеатре, Эндрю подходит к Николь за стойкой с едой]
Nicole Привет.
Nicole Привет.
Andrew Как дела?
Nicole Хорошо, а у тебя?
Nicole Хорошо, а у тебя?
Nicole Хорошо, спасибо.
Nicole Хорошо, спасибо.
Andrew Отлично.
Nicole Как обычно? Хочешь, типа...?
Nicole Как обычно? Хочешь, типа...?
Andrew Нет. Слушай, я не очень умею... Я часто тебя тут вижу и ты мне очень нравишься, и... Ты не хотела бы как-нибудь сходить со мной?
[Николь молчит, лицо без эмоций]
Nicole Пожалуйста, уйди.
Nicole Пожалуйста, уйди.
Andrew [смущённо] О, Боже.
Nicole Убирайся.
Nicole Убирайся.
Andrew [отворачивается] Прости, прости.
[Николь улыбается и смеётся]
Nicole Я просто прикалываюсь!
Nicole Я просто прикалываюсь!
Andrew Что?
[с облегчением]
Andrew О, Боже.
Nicole Прости. Это было довольно жестоко.
Nicole Прости. Это было довольно жестоко.
Andrew Так не надо было... Прости.
Nicole Я не хотел тебя обидеть. Как тебя зовут?
Nicole Я не хотел тебя обидеть. Как тебя зовут?
Andrew Всё нормально. Ничего страшного. О! Я — Эндрю.
Nicole Эндрю.
Nicole Эндрю.
Andrew Да.
Nicole Я — Николь.
Nicole Я — Николь.
Andrew Приятно познакомиться, Николь.
Nicole Взаимно. Значит, хочешь пригласить меня куда-нибудь?
Nicole Взаимно. Значит, хочешь пригласить меня куда-нибудь?
Andrew С удовольствием.
Nicole Куда хочешь пойти?
Nicole Куда хочешь пойти?
Andrew Пицца.
Nicole Пицца? Я люблю пиццу.
Nicole Пицца? Я люблю пиццу.
Andrew Да, я знаю одно классное место.
Nicole Круто. Ладно... Я заканчиваю в семь в понедельник.
Nicole Круто. Ладно... Я заканчиваю в семь в понедельник.
Andrew Хорошо.
Nicole Встретимся здесь?
Nicole Встретимся здесь?
Andrew Окей. Да, буду.
Nicole Да.
Nicole Да.
Nicole Отлично.
Nicole Отлично.
🧡
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