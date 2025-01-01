Andrew Я просто скажу прямо. Вот почему я не думаю, что нам стоит быть вместе. И я много об этом думал, и вот что будет. Я продолжу заниматься тем, чем занимаюсь. И из-за этого у меня будет всё меньше и меньше времени для тебя. А когда я буду с тобой, я буду думать о барабанах. О джазовой музыке, моих партитурах, обо всём этом. И из-за этого ты начнёшь меня за это ненавидеть. И скажешь, чтобы я меньше барабанил, больше времени уделял тебе, потому что ты будешь чувствовать себя невзначай важной. А я не смогу этого сделать. И на самом деле я начну злиться на тебя за то, что ты просишь меня перестать барабанить. И мы начнём ненавидеть друг друга. И всё станет очень... очень плохо. Поэтому по этим причинам я лучше, знаешь, просто порву всё чисто... потому что я хочу стать великим.

Nicole А ты не великий?

Nicole А ты не великий?

Andrew Я хочу быть одним из великих.

Nicole И я должна останавливать тебя?

Nicole И я должна останавливать тебя?

Nicole Ты знаешь, что я бы тебя остановила. Ты точно знаешь?

Nicole Ты знаешь, что я бы тебя остановила. Ты точно знаешь?

Nicole И я всё равно бы тебя почти не видела?

Nicole И я всё равно бы тебя почти не видела?

Nicole А когда я вижу тебя, ты относишься ко мне как к дуре, которая не понимает, чего хочет. А у тебя есть путь, и ты станешь великим, а меня забудут, и поэтому у тебя не будет времени даже взглянуть в мою сторону, потому что у тебя есть дела поважнее?

Nicole А когда я вижу тебя, ты относишься ко мне как к дуре, которая не понимает, чего хочет. А у тебя есть путь, и ты станешь великим, а меня забудут, и поэтому у тебя не будет времени даже взглянуть в мою сторону, потому что у тебя есть дела поважнее?

Andrew Это именно то, о чём я говорю.

Nicole Что с тобой, б#я? Ты права, нам не стоит встречаться.