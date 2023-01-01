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Киноафиша Фильмы Одержимость Награды и номинации фильма Одержимость
Whiplash Одержимость 2014 / США
7.9 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 8.5
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Награды и номинации фильма Одержимость

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучший актёр второго плана
Победитель
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Сандэнс 2014 Сандэнс 2014
Гран-при – драма
Победитель
Приз зрительских симпатий – драма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший WTF момент
Номинант
Лучший музыкальный момент
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
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2023, США, биография, драма, исторический
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2023, Россия, комедия
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