Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Заложница 3
Заложница 3, 2015: актеры и роли
Taken 3
Заложница 3
2015 / Франция
Трейлер
7.7
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Заложница 3, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливье Мегатон
Olivier Megaton
В ролях
Лиам Нисон
Liam Neeson
Мэгги Грэйс
Maggie Grace
Фамке Янссен
Famke Janssen
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Джон Грайз
Jon Gries
Джонни Уэстон
Jonny Weston
Александр Рэйт
Дон Харви
Don Harvey
Дилан Бруно
Dylan Bruno
Дэвид Уоршофски
David Warshofsky
Джуди Бичер
Judi Beecher
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»