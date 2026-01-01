Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Рэйт
Alexander Wraith
Александр Рэйт
Александр Рэйт
Alexander Wraith
Дата рождения
29 июня 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Энглвуд, США
Актерское амплуа
Герой триллеров, Герой боевиков, Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.9
Заложница 3
(2015)
5.3
Открытое море: Игра на выживание
(2024)
4.9
Защитник
(2021)
Фильмография Александр Рэйт
5.3
Открытое море: Игра на выживание
Dead Sea
криминал, триллер
2024, США

4.9
Защитник
The Gateway
триллер
2021, США
6.9
Заложница 3
Taken 3
криминал, боевик, триллер
2015, Франция

4
Проклятый камень
Greystone Park
ужасы
2012, США

«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
