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Заложница 3 Заложница 3
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Taken 3 Заложница 3 2015 / Франция
7.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Заложница 3»

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Очевидец 31 октября 2015, 09:28
Встретились однажды русская, кавказская и узбекская мафии с клубом пенсионеров Лиама Нисона имени Превосходства Борна и тут такое началось... (см. фильм - невероятные трюки включены). Есть и художественные открытия в фильме, например: нью-йоркский полицейский жующий булочку - это же образ Шерлока Холмса с трубкой в зубах, только в XXI веке✊ ; правда мыслительные способности этого копа здесь не простираются дальше еды.✊ На мой привычный взгляд посмотреть один раз вполне можно.
31 октября 2015, 09:28 Ответить
Swi4e1 1 ноября 2015, 04:53
Ответ на сообщение test от 16/01/2015 - 00:15:41






Стэтхемом - великий =))) с ним можно смотреть и смотреть фильм за фильмом =))))))✊
1 ноября 2015, 04:53 Ответить
leadraven 28 ноября 2015, 21:47
Третья часть уже, всё-таки, лишняя.
28 ноября 2015, 21:47 Ответить
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