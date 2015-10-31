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Заложница 3
Отзывы о фильме «Заложница 3»
Taken 3
Заложница 3
2015 / Франция
Трейлер
7.7
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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31 октября 2015, 09:28
Встретились однажды русская, кавказская и узбекская мафии с клубом пенсионеров Лиама Нисона имени Превосходства Борна и тут такое началось... (см. фильм - невероятные трюки включены). Есть и художественные открытия в фильме, например: нью-йоркский полицейский жующий булочку - это же образ Шерлока Холмса с трубкой в зубах, только в XXI веке✊ ; правда мыслительные способности этого копа здесь не простираются дальше еды.✊ На мой привычный взгляд посмотреть один раз вполне можно.
31 октября 2015, 09:28
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Swi4e1
1 ноября 2015, 04:53
Ответ на сообщение test от 16/01/2015 - 00:15:41
Стэтхемом - великий =))) с ним можно смотреть и смотреть фильм за фильмом =))))))✊
1 ноября 2015, 04:53
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leadraven
28 ноября 2015, 21:47
Третья часть уже, всё-таки, лишняя.
28 ноября 2015, 21:47
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Стэтхемом - великий =))) с ним можно смотреть и смотреть фильм за фильмом =))))))✊
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