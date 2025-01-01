Oleg MalankovСтюарт Сент-Джон. Сначала он заставил меня убить твою жену, потом тебя. А когда это не сработало — подтолкнул тебя убить меня, да? В любом случае, он выигрывает. Твоя жена... была просто частью сделки, как и многие до неё. Теперь моя очередь проигрывать. Доведи до конца! Доведи. Я этого заслужил.
Bryan MillsПроизошло нечто ужасное. И я хочу, чтобы ты услышала это от меня первой. Твоя мама... её больше нет. Кто-то убил её в моей квартире. Похоже, что это сделал я. Не знаю почему. Не знаю кто. Но я выясню. Слушай меня внимательно, Ким. Что бы ни говорили, никому не верь.