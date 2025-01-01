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Киноафиша Фильмы Заложница 3 Цитаты из фильма Заложница 3

Цитаты из фильма Заложница 3

[из трейлера]
Franck Dotzler Если пойдёшь по этому пути, ЛАПД, ФБР, ЦРУ... все они пойдут за тобой. Они найдут тебя. И остановят.
Bryan Mills Удачи.
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[Брайан только что выстрелил в Стюарта, который признался в подставе его в убийстве Ленор]
Bryan Mills Я знаю, у тебя много связей, и с хорошим адвокатом ты выйдешь из тюрьмы через несколько лет. А потом я приду за тобой. Найду тебя, и мы оба знаем, что будет дальше.
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Lenore St. John Почему ты должен быть таким чёртовски честным?
Bryan Mills Поверь, сейчас я бы предпочёл быть не таким.
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Franck Dotzler [Дотцлер берёт телефон] Дотцлер.
Bryan Mills Наверняка вы уже знаете, кто я и на что способен.
Franck Dotzler Постепенно начинаю понимать. Слушай, уточни для меня — агент ЦРУ? Отдел 6? Отдел 7?
Bryan Mills Тебе надо знать только одно — я невиновен. Дай мне два дня, я докажу это. Найду того, кто это сделал.
Franck Dotzler Возможно, вы и вправду невиновны, мистер Миллс. Но это решает суд, а не я. Моя задача — доставить вас и пусть закон делает своё дело, вот и всё.
Bryan Mills Удачи.
[кладёт трубку]
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Officer Bernard Это плохо для тебя кончится.
Bryan Mills Не будь таким пессимистом.
[уезжает на служебной машине]
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[последние слова]
Kim Mills Если это девочка, мы хотели бы назвать её в честь мамы.
Bryan Mills Ей бы это очень понравилось, Ким.
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Bryan Mills Все твои проблемы решены. Все твои тревоги позади. Но на самом деле всё вышло иначе.
Stuart St. John [слышит приближение полиции и начинает смеяться] Слушай, Брайан. Они идут. Ты меня теперь не убьёшь.
Bryan Mills Да ну?
Kim Mills Папа.
Bryan Mills Я знаю, у тебя много связей... и с хорошим адвокатом ты отсидишь пару лет. А потом я приду за тобой. Я тебя найду. И мы оба знаем, что будет дальше.
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Jimy Каждое утро перед занятием она идёт в один и тот же магазин прямо возле кампуса и покупает тот же самый персиковый йогурт.
Kim Mills Стоп.
Jimy Четвёртый сзади. Не пятый, не третий, а четвёртый, понимаешь? Он будет холодным, но не слишком. Чтобы она могла пить его как перекус между занятиями...
Bryan Mills Он всё ещё холодный. Знаю, я бы делал ровно так же.
Kim Mills Да, ген ОКР.
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Lenore St. John У меня самый паршивый вкус на мужчин!
Bryan Mills Спасибо.
Lenore St. John О, нет. Нет, не ты. О, Боже, прости.
Bryan Mills Ничего страшного.
Lenore St. John Знаешь, о чём я мечтаю?
Bryan Mills Боюсь спросить.
Lenore St. John О нас.
Bryan Mills Да?
Lenore St. John А потом наступает чувство вины, и я чувствую себя такой х#евой... Разве это плохо — быть замужем за одним и мечтать о другом?
Bryan Mills Скорее запутанной. Плохой? Нет.
Lenore St. John Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедшая.
Bryan Mills Если и сумасшедшая, Ленни, ты не одна такая.
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Oleg Malankov Нас обвели вокруг пальца один и тот же человек.
Bryan Mills О чём ты говоришь?
Oleg Malankov Стюарт Сент-Джон. Сначала он заставил меня убить твою жену, потом тебя. А когда это не сработало — подтолкнул тебя убить меня, да? В любом случае, он выигрывает. Твоя жена... была просто частью сделки, как и многие до неё. Теперь моя очередь проигрывать. Доведи до конца! Доведи. Я этого заслужил.
Bryan Mills Да... ты заслужил.
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Bryan Mills [по телефону с Ким] Мне нужно тебе кое-что сказать.
Kim Mills Папа? Папа, что случилось?
Bryan Mills Произошло нечто ужасное. И я хочу, чтобы ты услышала это от меня первой. Твоя мама... её больше нет. Кто-то убил её в моей квартире. Похоже, что это сделал я. Не знаю почему. Не знаю кто. Но я выясню. Слушай меня внимательно, Ким. Что бы ни говорили, никому не верь.
Kim Mills Нет.
Bryan Mills Поняла? Я найду способ с тобой связаться.
Kim Mills Но папа...
Bryan Mills Постарайся держаться.
Kim Mills Папа?
Bryan Mills Я люблю тебя.
Kim Mills Подожди.
[Миллс кладёт трубку]
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Bernie Ты хочешь, чтобы я за ним проследил?
Franck Dotzler Нет, это пустая трата времени. Они их всегда профукивают. Эти ребята могли бы потерять хвост, даже если бы он был прицеплен к собаке. Мы закончили.
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Stuart St. John Пожалуйста, не ненавидь меня. Я не отвечаю за то, что случилось.
Kim Mills Я тебя не ненавижу, Стюарт. Но последние два года, каждый раз глядя в глаза маме, я видел только боль и грусть. И за это я тебя отвечающим считаю.
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Kim Mills Что? Моя мама умерла из-за одной из твоих грёбаных сделок?
Stuart St. John Нет, нет, нет. Ким, это не так.
Kim Mills Я знала! Отпусти меня! Это его вина! Он её убил! Он её убил!
Bryan Mills Он нам нужен... Он нам нужен.
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Stuart St. John Я хотел бы помочь.
Casey Ага, ты, конечно, поможешь. Как приманка помогает поймать акулу.
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Clerk Toy Store Неважно, сколько им лет, друг мой, они всегда будут нашими малышами.
Bryan Mills Правда ведь? Давай, большой.
[несёт огромного плюшевого панду]
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Oleg Malankov Привет, мой друг. Это Маланьков. Я пришёл в твой офис забрать свои деньги. Какое разочарование — их тут нет. Но я оставляю тебе кое-что взамен. На память.
[стреляет мужчине в сейфе]
Oleg Malankov Я больше не могу ждать. Передавай привет семье.
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Lenore St. John [Миллз берёт мобильник] Как прошло?
Bryan Mills Отлично. Просто отлично. Лучше и быть не могло.
Lenore St. John Панда, видимо, не зашла, да?
Bryan Mills Осторожнее с словами. Он же рядом сидит. Когда она выросла, Ленор?
Lenore St. John Я знаю. Всё так быстро. Всё. Где ты?
Bryan Mills Иду домой. Немного поем. Если хочешь, присоединяйся.
Lenore St. John Мы?
Bryan Mills Я и панда.
Lenore St. John Я... Я, пожалуй, в другой раз... если ты и панда не против?
Bryan Mills Нам всё равно. Увидимся.
Lenore St. John Увидимся.
[вешает трубку]
Bryan Mills [пане] Я знаю, что ты думаешь. Держи при себе.
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Bryan Mills Хочешь, я скажу, что думаю?
Kim Mills Да.
Bryan Mills Это много работы. Это большая ответственность. У тебя сейчас такой образ жизни — колледж, щенок... За ним надо постоянно следить, кормить, гулять.
Kim Mills Да.
Bryan Mills Это ничем не отличается от того, как если бы у тебя был ребёнок.
🧡
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Franck Dotzler Дотслер.
Cop Brooks Я кое-что выяснил, что тебе будет интересно. Совпадающие страховые полисы на Сэйнта Джона и его жену. По 12 миллионов... на каждого. Как тебе такое?
🧡
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Stuart St. John Итак, какой план?
Bryan Mills План — убедиться, что моя дочь в безопасности. И единственный способ этого добиться, как ни странно... — устранить то, что ставит её под угрозу.
Stuart St. John Маланков.
Casey Отлично, Стюарт.
Stuart St. John Я бы хотел помочь.
Casey Ты поможешь, да. Как приманка помогает поймать акулу.
🧡
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Franck Dotzler Отойдите и дайте мне разобраться с этим. Я справлюсь.
Bryan Mills Какая у вас главная задача, инспектор?
Franck Dotzler Арестовать Сент-Джона и обвинить его в убийстве вашей бывшей жены.
Bryan Mills Моя главная задача — моя дочь.
🧡
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Garcia Извините. Вы не видели эту женщину?
Waitress Rancho Cafe Вам, ребята, стоило бы работать слаженнее.
Smith Слаженнее? Что ты имеешь в виду? Типа, цветом в тон?
Waitress Rancho Cafe Нет, просто один из ваших парней недавно уже здесь спрашивал то же самое.
🧡
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Maxim Знаешь, если встать в поле с коробком спичек, можно за секунды получить сотни кроликов. Знаешь как?
🧡
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