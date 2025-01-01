Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лео Росси
Лео Росси Leo Rossi
Киноафиша Персоны Лео Росси

Лео Росси

Leo Rossi

Дата рождения
26 июня 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист

Популярные фильмы

Анализируй это 7.2
Анализируй это (1999)
Обвиняемые 7.1
Обвиняемые (1988)
Хэллоуин 2 6.6
Хэллоуин 2 (1981)

Фильмография Лео Росси

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Сценарист 1 Актер 3
Кодекс Готти 4.9
Кодекс Готти Gotti
биография, драма, криминал 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Анализируй это 7.2
Анализируй это Analyze This
криминал, комедия 1999, США / Австралия
Смотреть трейлер
Обвиняемые 7.1
Обвиняемые The Accused
драма 1988, США
Хэллоуин 2 6.6
Хэллоуин 2 Halloween II
ужасы 1981, США
«Смотрела и улыбалась»: показали первую серию новой «Москвы слезам не верит» — и она моментально зашла зрителям
Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»
Кто стал новой Рипли в сериале «Чужой: Земля»: это не Венди, как подумали зрители
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше