Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Лео Росси
Leo Rossi
Киноафиша
Персоны
Лео Росси
Лео Росси
Leo Rossi
Дата рождения
26 июня 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.2
Анализируй это
(1999)
7.1
Обвиняемые
(1988)
6.6
Хэллоуин 2
(1981)
Фильмография Лео Росси
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Криминал
Ужасы
Год
Все
2017
1999
1988
1981
Все
4
Фильмы
4
Сценарист
1
Актер
3
4.9
Кодекс Готти
Gotti
биография, драма, криминал
2017, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
Анализируй это
Analyze This
криминал, комедия
1999, США / Австралия
Смотреть трейлер
7.1
Обвиняемые
The Accused
драма
1988, США
6.6
Хэллоуин 2
Halloween II
ужасы
1981, США
«Смотрела и улыбалась»: показали первую серию новой «Москвы слезам не верит» — и она моментально зашла зрителям
Что готовит «Аватар 3»? Кэмерон оставил «жирные» намеки во второй части — и тут явно не обошлось без «Терминатора 2»
Кто стал новой Рипли в сериале «Чужой: Земля»: это не Венди, как подумали зрители
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
«Позвони мне, позвони»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов по кадру с женщиной и телефоном (тест)
«Мы читали одну и ту же книгу?»: самая ожидаемая экранизация 2026 года уже в огне — классику превратили в «Пятьдесят оттенков серого»
«Ну, а лев — просто мазохист»: все части «Сумерек» в 4K все-же покажут в РФ, но без нюансов не обошлось
Без «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память и пересмотреть
«Просто снос башки»: этот российский сериал с рейтингом 7.5 впечатлил даже Пересильд — наш ответ «Игре в кальмара»
В 10 раз старше главного героя, с понятной мотивацией: чего вы не знали про Адама из «Вечности»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667